«Главное в нацпроектах – закрепить и продолжить тенденцию повышения качества жизни»

Сария Сиразиева: «Татарстан с 2019 года участвует в реализации 13 национальных проектов, в состав которых входят 50 региональных проектов»

Фото: предоставлено пресс-службой Министерства экономики РТ

За пять лет на реализцию нацпроектов направили 180,9 млрд рублей

– Сария Салиховна, в этом году завершаются 5-летние национальные проекты, которые реализовывались по инициативе Владимира Путина. Напомните, пожалуйста, сколько их было и какие вы считаете наиболее значимыми?

– Для улучшения уровня жизни и создания комфортных условий для населения и страны в целом в 2018 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации определены пять национальных целей развития Российской Федерации:

Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Возможности для самореализации и развития талантов. Комфортная и безопасная среда для жизни. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Ци фровая трансформация.

Национальные проекты стали одним из ключевых инструментов для достижения целей и экономического развития нашей страны в целом.

Татарстан с 2019 года участвует в реализации 13 национальных проектов, в состав которых входят 50 региональных проектов. В центре их внимания – наши граждане и улучшение качества их жизни.

Национальные проекты разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», поэтому это масштабная планомерная работа, нацеленная на то, чтобы у каждого была интересная работа, хорошее образование, комфортное жилье, благоустроенная среда для жизни.

– Сколько всего средств было направлено на их реализацию в Татарстане?

– С 2019 по 2023 год на реализацию национальных проектов было направлено 180,9 млрд рублей, из которых в экономику Татарстана было привлечено 130,2 млрд рублей федеральных средств.

Благодаря выделенному финансированию во всех муниципальных районах велось строительство и реконструкция почти 1,5 тыс. социально значимых объектов. Все это позволило изменить к лучшему городскую среду, социальную сферу, создать новые возможности для развития бизнеса.

Все больше людей стали придерживаться здорового образа жизни благодаря реализации нацпроектов Фото: © «Татар-информ»

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни

– Насколько, по-вашему, изменилось качество жизни татарстанцев благодаря национальным проектам?

– Прежде всего, ощутимее становится поддержка молодых семей и семей с детьми, изменилось отношение к старшему поколению, все больше людей стали придерживаться здорового образа жизни благодаря реализации нацпроектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

В республике построены новые школы, детсады, объекты здравоохранения и культуры.

Активно ведется модернизация и строительство объектов здравоохранения, включая ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения. Всего за пять лет реализации построены и капитально отремонтированы 255 объектов. Проведена поставка свыше 6,4 тыс. единиц современного медоборудования для оснащения учреждений здравоохранения. Благодаря чему удовлетворенность населения медицинской помощью достигла 59,2%. Теперь качественная медицинская помощь стала доступна не только в крупных городах Татарстана, но и в муниципальных районах республики.

Пропаганда здорового образа жизни и комплексные меры в медицинской сфере также позволили добиться:

увеличения продолжительности жизни до 75,4 года (по данному показателю республика занимает первое место среди субъектов ПФО);

снижения смертности от старости;

снижения младенческой смертности;

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, обеспечен почти на 70%.

За пять лет реализации нацпроекта «Образование» построено 80 общеобразовательных учреждений, включая школы, детские сады Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центры развития детей и гранты студентам

– Что поменялось в сфере образования, спорта и культуры?

– Благодаря нацпроекту «Образование» строятся новые школы с современным оборудованием, делающим процесс обучения подрастающего поколения интересным и творческим. За пять лет реализации построено 80 общеобразовательных учреждений, включая школы, детские сады, что позволило достичь 100% доступности дошкольного образования для детей и более 80% детей от 5 до 18 лет охватить дополнительным образованием.

Открываются центры развития детей «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб». Теперь дети в селах и малых городах получили возможность попробовать свои силы в разных научных направлениях. Кроме того, учащимся высших учебных заведений предоставляется возможность получения грантов на обучение.

Что касается спорта, то сегодня Татарстан – один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране. За время реализации национальных проектов в Татарстане удалось построить и оборудовать 77 спортивных объектов, включая плоскостные сооружения, дворцы спорта, спортзалы в сельских школах и 42 площадки ГТО.

На сегодняшний день более 62% жителей Татарстана систематически занимаются физкультурой и спортом, обеспеченность граждан спортивными сооружениями составляет почти 72%.

Кроме того, большое внимание уделяется культурному развитию подрастающего поколения и жителей республики.

За последние пять лет построено и реконструировано 60 объектов культуры, включая детские школы творчества, сельские дома культуры, театры, библиотеки и музеи. Жители Татарстана вовлечены в культурную жизнь, а подрастающее поколение и молодежь получили возможность творческого развития и самореализации благодаря организации их досуга и отдыха.

Формирование комфортной городской среды повлияло на развитие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благоустройство городов и развитие внутреннего туризма

– Как за пять лет изменился облик городов в республике?

– Татарстанцы активно голосуют за развитие общественных пространств и жилых дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда», с благодарностью воспринимают проекты благоустройства и активно посещают обновленные пространства для отдыха и прогулок всей семьей.

Произошли существенные изменения в сфере повышения комфортности городской среды. За 5 лет реализации нацпроектов проведено благоустройство 293 парков, скверов и общественных пространств.

В рамках Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2019 по 2023 год расселено 648 помещений общей площадью 20,6 тыс. квадратных метров, в которых проживали почти 1,8 тыс. человек.

Формирование комфортной городской среды повлияло на развитие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и подтолкнуло к росту внутреннего туризма. Вокруг начинают появляться кемпинги, торговые точки на набережных, в парках и кафе, пункты проката.

Развитие внутреннего туризма является на сегодняшний день перспективным направлением. Инвесторы могут получить льготное кредитование на строительство и реконструкцию гостиниц, а также многофункциональных комплексов (кемпингов) с номерным фондом, получить грант на развитие туристического проекта.

За последние 3 года турпоток в Татарстан увеличился на 21,2% – с 3,3 млн человек в 2021 году до 4 млн в 2023-м.

Продолжается строительство мегапроекта Вознесенский тракт, от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 «Волга» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ликвидация свалок и строительство дорог

– Немало сделано в части улучшения экологической обстановки в республике. Расскажите об этом подробнее.

– Проведена ликвидация Самосыровского полигона и свалки в селе Прости Нижнекамского муниципального района, рекультивация иловых полей, расчистка водных объектов том числе русла рек Меша, Вятка, Берсут, а также строительство биологических очистных сооружений.

– А что начет дорог?

– Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» синхронизированы и связаны между собой все региональные программы строительства и ремонта дорог. За пять лет реализации национальных проектов построено и отремонтировано порядка 650 автомобильных дорог регионального и местного значения.

В республике ежегодно строятся и ремонтируются около 700 км сельских дорог, более 200 км региональных автодорог.

Так, например, только в 2023 году благодаря строительству, ремонту и реконструкции приведены в нормативное состояние 189 объектов дорожной сети протяженностью 409,3 км, в том числе приведены в нормативное состояние 26 мостов.

Реализованы крупные объекты: развитие Большого казанского кольца, реконструкция автомобильной дороги Казань – Шемордан, дорога от улицы Несмелова до М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор».

Кроме того, продолжается строительство мегапроекта Вознесенский тракт от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 «Волга».

Все это позволило укрепить связь между регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности.

По итогам 2023 года в Республике Татарстан осуществляют деятельность 172,5 тыс. субъектов МСП Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

87 млрд рублей на поддержку предпринимателей в прошлом году

– Министерство экономики РТ реализует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Какие меры поддержки для предпринимателей предусмотрены в рамках этого нацпроекта?

– Сегодня предпринимателям необходимо быстрее адаптироваться к новым реалиям, активнее заполнять освобождающиеся на рынке ниши для осуществления предпринимательской деятельности. Это является ключевым резервом для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства в Татарстане.

По итогам 2023 года в Республике Татарстан осуществляют деятельность 172,5 тыс. субъектов МСП. Рост по отношению к началу 2023 года составил 4,3%, или 7,1 тыс. субъектов. Численность занятых в МСП увеличилась на 14,1% и достигла 875,4 тыс. человек.

Также в Республике Татарстан увеличилось количество самозанятых граждан. В 2023 году в республике зарегистрировано 306,2 тыс. самозанятых. По отношению к началу года рост составляет 30,7%, или 71,9 тыс. самозанятых.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъектам МСП и самозанятым гражданам доступен широкий комплекс мер поддержки.

Так, предпринимателям доступно льготное кредитование по федеральным программам поддержки бизнеса, программа «1764», «1764 + ПСК», льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, промышленная ипотека, льготное кредитование IT и высокотехнологичных компаний и многое другое.

Также для предпринимателей действуют республиканские меры поддержки в виде льготных микрозаймов, поручительств, лизинга, грантовой поддержки, а также нефинансовые услуги Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта: консультационные услуги, образовательные программы, выставочно-ярмарочные мероприятия, а также выход на маркетплейсы и др.).

Всего за 2023 год субъекты МСП и самозанятые граждане получили финансовую поддержку на сумму более 87 млрд рублей, из которых 9,1 млрд рублей приходится на республиканские меры поддержки и 78,6 млрд – на федеральные.

– Какие есть критерии для получения поддержки?

– В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поддержка предоставляется на каждом этапе развития предпринимательского дела. Меры поддержки доступны начинающим и действующим субъектам МСП, экспортерам из числа малого бизнеса, а также самозанятым и физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.

Напомню, что национальный проект реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2019 года.

За это период в республике удалось реализовать многое. Ежегодно государственная поддержка бизнеса предоставляется порядка 30 тысячам предпринимателей, из которых порядка 5 тысяч получают финансовую поддержку.

Для предпринимателей кроме уже озвученных инструментов поддержки доступны инфраструктура промышленных парков, резидентам которых предоставляются налоговые преференции, а также специально разработанные финансовые продукты. В настоящее время на промышленных парках республики осуществляют деятельность более 1,6 тыс. резидентов, создано более 65,3 тыс. рабочих мест.

Кроме того, предпринимателям доступна помощь от республиканского маркетингового центра, который позволяет развивать свое дело, находя новые производственные ниши, и помогающий обеспечить спрос на производимую продукцию.

В 2023 году на ресурсах Республиканского маркетингового центра свыше 4,5 тыс. татарстанских предпринимателей, субъектов МСП и предприятий категории МСП+ получили выручку более 210 млрд рублей.

– Как еще правительство поддерживает предпринимателей?

– Для удобства им доступны цифровые системы «Мои субсидии» и «Цифровая платформа МСП.РФ», действующие по принципу «одного окна» и позволяющие обращаться за господдержкой онлайн.

С момента запуска цифровых сервисов уже подано более 25 тысяч заявок на предоставление мер государственной поддержки (24,4 тыс. заявок на МСП.РФ и более 900 заявок на микрозаймы через «Мои субсидии»).

Ежегодно на цели национального проекта из федерального и республиканского бюджетов выделяется более миллиарда рублей, что позволяет реализовывать все мероприятия поддержки и разрабатывать новые меры, актуальные и востребованные для бизнеса.

Отмечу, что разработка инструментов поддержки, их корректировка осуществляется в тесном сотрудничестве с нашими предпринимателями, бизнес-объединениями, которые дают нам обратную связь по работе услуг на практике.

Наше взаимодействие способствует совершенствованию реализуемых мероприятий, поддержанию актуальности и востребованности мер поддержки у бизнеса, благодаря чему интерес к государственным мерам растет от года к году.

В текущем году с учетом приоритетов, определенных руководством страны, мероприятия поддержки для реального сектора экономики, экспортеров из числа МСП и начинающих предпринимателей будут усилены, в том числе за счет запуска новых мер поддержки, к примеру лизинга строительства быстровозводимых производственных помещений ангарного типа, а также за счет совершенствования действующих мер и сохранения их доступности на прежнем уровне.

Планируется строительство двух школ на более чем на 2,7 тыс. мест и дополнительного корпуса к МБОУ «Технологический лицей «Алгоритм» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году на нацпроекты направят почти 26 млрд рублей

– Какие планы в части реализации нацпроектов на этот год?

– С момента начала реализации национальных проектов уже многое сделано, и сегодня главной задачей является закрепить и продолжить положительные тенденции в повышении качества жизни граждан.

В 2024 году Республика Татарстан продолжит реализацию 13 национальных проектов, в состав которых вошли 49 региональных проектов. На реализацию мероприятий национальных проектов выделен лимит финансирования в размере 25,8 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,3 млрд рублей.

На выделенные средства планируется строительство двух школ на более чем на 2,7 тыс. мест и дополнительного корпуса к МБОУ «Технологический лицей «Алгоритм», благоустройство 42 общественных пространств, строительство и ремонт 128 объектов здравоохранения, ремонт 5 объектов культуры, включая Казанский ТЮЗ и Молодежный центр «ДК химиков», строительство и ремонт 99 объектов дорожной сети.

В этом году завершается реализация трех крупных экологических объектов, начатых в предыдущие годы: реконструкция БОСК в Казани, рекультивация иловых полей и земель нефтесодержащими загрязнениями в Сабинском районе.

Кроме того, планируется продолжить оказание мер поддержки предпринимателям, финансовую поддержку и социальные выплаты семьям с детьми, работу с молодежью, а также закупку оборудования для цифровизации и улучшения материально-технической базы социально значимых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Новый национальный проект «Молодежь России» планируется к реализации уже во втором полугодии 2024 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кроме повышения уровня жизни нацпроекты способствуют развитию экономики»

– Со следующего года в стране начнут действовать новые нацпроекты. Что будет с действующими проектами? Что стоит ожидать от новых национальных проектов, объявленных Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию?

– 29 февраля 2024 года в Послании Федеральному Собранию Путиным было озвучено, что по инициативе правительства принято решение продолжить реализацию инициатив национальных проектов в 2025-2030 годах.

Национальные проекты зарекомендовали себя с положительной точки зрения. Они важны для наших граждан и направлены на повышение благополучия российских семей. Кроме повышения уровня жизни наших граждан, они способствуют развитию экономики страны в целом.

В своем выступлении Президентом страны были перечислены планируемые к реализации национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Мероприятия, планируемые к реализации в рамках новых национальных проектов, частично были реализованы в действующих с 2019 года национальных проектах. Благодаря их реализации достигнуты определенные социально-экономические эффекты и результаты. Поэтому принято решение расширить меры поддержки и укрупнить задачи за счет дополнительных мероприятий.

Прежде всего, Президент предложил усилить меры поддержки для многодетных семей, программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин. Ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна составить 78 лет, в дальнейшем – выйти на показатель в 80 лет.

Новый национальный проект «Молодежь России» планируется к реализации уже во втором полугодии 2024 года. В рамках проекта предполагается развивать позитивный опыт работы с молодежью, которая является будущим нашей страны, и разработать меры поддержки молодого поколения в стремлении к развитию, повышению потенциала, а также воспитанию лидерских качеств. Кроме того, планируется уделить внимание дополнительной мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в образовательные учреждения и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»