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Культура 23 мая 2024 18:34

В Татарстане на развитие культуры направят 9,6 млрд рублей

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В Татарстане на развитие культуры направят 9,6 млрд рублей
Постановка Казанского цирка «На Сенном базаре»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В текущем году на реализацию государственной программы РТ «Развитие культуры Республики Татарстан» будет выделено 9,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Соответствующая региональная госпрограмма была утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 16 декабря 2013 года №997. Необходимые средства поступят из республиканского бюджета на 2024 год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, о чем говорили участники Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана в марте этого года.

#бюджет рт
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