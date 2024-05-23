В Татарстане на развитие культуры направят 9,6 млрд рублей

Постановка Казанского цирка «На Сенном базаре»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В текущем году на реализацию государственной программы РТ «Развитие культуры Республики Татарстан» будет выделено 9,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Соответствующая региональная госпрограмма была утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 16 декабря 2013 года №997. Необходимые средства поступят из республиканского бюджета на 2024 год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, о чем говорили участники Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана в марте этого года.