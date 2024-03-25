«Как бы мы не остались примитивными»: о чем говорили у Минниханова на Совете по культуре

Участники Совета по культуре и искусству при Раисе Татарстана обсудили, как связать науку и культуру

Фото: rais.tatarstan.ru

Культурный код: от научных изысканий к практическому применению

Заседание республиканского Совета по культуре и искусству его председатель Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с акцента на безопасности учреждений культуры в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холла» в минувшую пятницу.

«Всех нас потрясли события, которые произошли 22 марта в “Крокус Сити Холле”. В результате террористического акта погибли невинные люди, в том числе и дети. Следует провести комплексную проверку объектов на предмет их антитеррористической защищенности, провести учения с персоналом учреждений, принять все необходимые меры для обеспечения безопасности», – обратил внимание Минниханов.

Он подчеркнул, что основа национальной безопасности всей страны сейчас, в условиях глобальных вызовов, – это осмысление национального культурного кода. А для этого нужно комплексно научно исследовать эти самые национальные коды, а затем встраивать их в реальную работу учреждений культуры. И хотя в республике исследования национальной идентичности и самосознания, сохранения и передачи потомкам культурных традиций проводятся многими учреждениями, работа эта часто разрозненна или дублируется.

«Результаты исследований остаются в стенах учреждений, не собираются в единую открытую научную базу, соответственно, не могут быть эффективно использованы. Нет системы и в тематике многочисленных научных конференций. Как правило, они носят узковедомственный характер и не имеют широкого общественного резонанса», – сказал Раис Татарстана.

Он также напомнил, что остаются актуальными необходимость подготовки молодых ученых и обеспечение преемственности гуманитарной научной школы. В этой сфере одна из проблем – оторванность дипломных и научных исследований от практики и в последующем они не применяются.

В Казани, напомнил он, строится новое здание театра имени Камала, создается Центр ремесел на базе бывшего ЦУМа, в регионе в целом появляются новые музеи и так далее. В том числе и в основе их визуального, и контентного наполнения, подчеркнул Минниханов, должны быть научные исследования.

«В условиях переформатирования международных отношений усиливается интерес к культурно-историческим основам и цивилизационному коду российского общества, происходит поиск новых смыслов для евразийской интеграции. В этой части создание Центра изучения кочевых цивилизаций, инициированное Академией наук республики, открывает новые возможности для международных культурных проектов. Такие мероприятия, как фестиваль “Науруз”, “Восточный базар”, кинофестиваль “Алтын минбар”, народные праздники, могли бы наглядно воплощать и популяризировать имеющиеся наработки», – сказал Рустам Минниханов.

Он также отметил, что при подготовке событий мирового и российского масштабов, которые пройдут в этом году в Татарстане, – Саммит стран БРИКС, KazanForum, проект «Музейные маршруты России», Всероссийский библиотечный конгресс, Вторая Всероссийская детская Фольклориада – важно будет обеспечить их научно-методологическое сопровождение и объединение экспертного сообщества.

Ирада Аюпова констатировала, что личностное становление человека сейчас происходит в условиях невероятно активных противоречивых процессов Фото: rais.tatarstan.ru

Ученые будут читать открытые лекции о культуре Татарстана

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в свою очередь констатировала, что личностное становление человека сейчас происходит в условиях невероятно активных противоречивых процессов – как осознания своей национальной идентичности, так превалирования западной культуры, глобализации.

«В этих условиях роль культурологии как науки о контекстах и смыслах с точки зрения воспитания подрастающего поколения, да и нас с вами, многократно возрастает. В Год науки и научно-технологического развития (объявлен Раисом РТ в 2024 году, – прим. Т-и) мы прорабатываем практику проведения открытых публичных лекций специалистами Казанского федерального университета, Казанского государственного института культуры при поддержке институтов Академии наук Республики Татарстан. Это позволит познакомить население с традиционной культурой Татарстана, выработать подходы и научную базу для возможного последующего внедрения предмета «культурология» в учебных заведениях», – сказала Аюпова.

При этом она подчеркнула, что эти лекции должны быть интересны для слушателей разных поколений, в том числе для семейного посещения. За 2023-2024 годы научно-просветительский проект «Научная среда» предполагает более полусотни мероприятий, слушателями которых станут более 1,5 тыс. человек.

Еще одним инструментом знакомства молодежи со своими традициями глава ведомства назвала конкурсы. Один из них – историко-культурный телепроект «Тархан» (аналог российского «Умники и умницы», – прим. Т-и). Его участники соревнуются за возможность зачисления на специальность «История тюркских народов» Института международных отношений Казанского федерального университета. Или, например, к 200-летию Каюма Насыри (в 2025 году) объявлен Республиканский конкурс краеведческих работ имени Насыри.

Татарский язык пока не смог полностью интегрироваться в мир искусственного интеллекта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

«Цифровизация языка — это общая цель»

Новые вызовы, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом, обозначила профессор, кандидат экономических наук, директор Центра государственного сектора экономики Высшей школы экономики Татьяна Абанкина. Ее выступление вызвало дискуссию с участием Раиса РТ и композитора Эльмира Низамова об угрозах и преимуществах развития искусственного интеллекта.

«Да, он дает прогресс, но как бы мы не остались примитивными – не разладились, не остановили свое развитие [надеясь на искусственный интеллект]», – выразил опасения Минниханов.

Тему развил председатель Общественной организации «Всемирный форум татарской молодежи», разработчик портала univer.tatar, IT-координатор образовательной платформы «Ачык университет» («Открытый университет») Райнур Хасанов. Он обратил внимание участников Совета по культуре, что татарский язык пока не смог полностью интегрироваться в мир искусственного интеллекта. Чтобы это произошло, необходимо собрать качественные наборы данных, обработать и разместить их в открытом доступе в интернете.

«Сбор и обработку данных можно интегрировать в школьные уроки татарского языка, таким образом учащиеся будут изучать татарский язык, собирая и обрабатывая базы данных. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем больший успех мы сможем достичь. Цифровизация языка — это общая цель», – сказал Хасанов.

В пример он привел общество НейроТатары. Общество активистов формирует открытые данные и разрабатывает технологические проекты.

Один из неизбитых вопросов в повестке татарстанской культуры – возрождение средневекового музыкального наследия Поволжья и Приуралья Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани появится мастерская этнических музыкальных инструментов

Один из неизбитых вопросов в повестке татарстанской культуры – возрождение средневекового музыкального наследия Поволжья и Приуралья. Аюпова подчеркнула, что научные базы, на основе которых можно создать механизмы перехода от историко-теоретических изысканий в плоскость практического восстановления, есть. Но пока нет презентационной площадки производства традиционных музыкальных инструментов.

«При открытии в ЦУМе Центра народно-художественных промыслов и ремесел этот вопрос, мы надеемся, будет учтен. На одной из площадей планируется создание экспериментальной мастерской (открытой лаборатории по изготовлению) этнических музыкальных инструментов: тальянки, кураев различной модификации, думбры, кыл-кубыза, гуслей, ятагана, танбура, дэфа и так далее. В этих целях также запланирована актуализация базы данных мастеров Республики Татарстан, которая будет проводиться совместно с Академией наук Республики Татарстан», – анонсировала Аюпова.

В Альметьевске, также сообщила министр культуры Татарстана, возрождением этнических инструментов занимаются Музей тюркских музыкальных инструментов и этномузыкальный коллектив «Кадим Әлмәт», созданный благодаря поддержке фонда одного из крупнейших предприятий республики. Играть на традиционных музыкальных инструментах, напомнила она, обучают студентов вузы и ссузы Татарстана.

В то же время в Татарстане за последние два года созданы три школы креативных индустрий (музыкальные и художественные). Благодаря им первые азы современных профессий и навыков в сфере культуры, а также свои первые заказы получают школьники. Например, учащиеся школы креативных индустрий на базе художественного училища имени Фешина уже имеют опыт в создании обложек для журнала «Казань».

Министерство культуры планирует продолжать экспедиции в районы Татарстана в поисках информации для книги по татарскому костюму Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Минкульт отправится в районы на поиск информации о татарском костюме

С 26 апреля в Татарстане, сообщила Ирада Аюпова, будет запущен новый туристический маршрут по Болгарским местам. Он охватит Чистополь, Билярск и Булгар. В социальных сетях региональный Минкульт уже запустил голосование за его название. Принять участие в нем может каждый.

Маршрут, уточнила министр культуры Татарстана, будет двухдневным.

В научных же целях Министерство планирует продолжать экспедиции в районы Татарстана в поисках информации для книги по татарскому костюму. Издание, отметила Аюпова, станет, в том числе, и пособием для мастеров по пошиву традиционной одежды. Итогом предыдущих экспедиций, напомнила она, стало пятитомное издание «Русские коллекции в музеях Татарстана».

При этом, отметила она, в музеях Татарстана ощущается нехватка специалистов с ученой степенью. Профильным вузам необходимо организовать их подготовку, в том числе через целевые программы, направление сотрудников в аспирантуру.

«Для высокого уровня развития науки и культуры также важны социальные условия, в которых они будут формироваться. Наше общество должно быть способным направить науку на всестороннее обогащение человеческой жизни, выявить перспективные направления исследований в сфере науки и культуры. Сегодня заинтересованные предприятия заключают договоры с будущим выпускником еще на этапе обучения в вузе. Такую практику предлагаем включить в работу наших кластеров, чтобы тема дипломной работы формировалась еще в ходе обучения, с тем чтобы в процессе работы в учреждениях культуры молодой человек развивал эту тему в виде научных изысканий и научных работ. Здесь мы рассчитываем на помощь и совместную работу с Академией наук Республики Татарстан», – сказала Ирада Аюпова.

Рифкат Минниханов напомнил, что Академия наук Республики Татарстан создавалась в непростые 90-е и изначально тяготела к национально-культурной составляющей Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани пройдет культурологический форум

Академия наук Республики Татарстан создавалась в непростые 90-е и изначально тяготела к национально-культурной составляющей, в свою очередь напомнил ее президент Рифкат Минниханов. Сейчас два из семи отделений АН РТ и девять из двенадцати ее структурных подразделений связаны с исследованиями в сфере культуры.

По общей численности сотрудников, а также кандидатов наук и докторов кадровый потенциал Академии наук РТ сопоставим с таковым у иных университетов в этой области, но средний их возраст «вплотную приближается к критическим 60-м годам». Эффективность аспирантуры при этом составила 11%, в то время как в среднем по России это 14%.

«С каждой ситуацией нужно разбираться отдельно. В противном случае при таких трендах в течение последующих четырех лет у нас есть риски потерять систему подготовки ученых в сферах, непосредственно связанных с культурой», – предупредил Рифкат Минниханов.

Для достижения целей, резюмировал Раис Татарстана, нужно синхронизировать работу всех участников научного сообщества и изучать, перенимать опыт коллег в других регионах и за рубежом.

Итогом заседания Совета по культуре и искусству стало озвученное Рустамом Миннихановым намерение провести 25 марта 2025 года в Казани Культурологический форум. Одним из векторов обсуждений мероприятия станут исследования культурной идентичности молодыми учеными.