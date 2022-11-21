Татарстан направит 9 млрд рублей на программу «Наш двор» в 2023 году

Татарстан выделит 9 млрд рублей на реализацию программы «Наш двор» в 2023 году. Планируется, что обновление ожидает еще около 1 тыс. дворов по всей республики, сообщила куратор проекта Арина Петрова.

«Есть одно принципиальное решение нашего Президента [Татарстана] Рустама Минниханова о том, что в следующем году мы продолжаем реализовывать программу. Я считаю, что это самое главное решение. Финансирование выделено в размере прошлого года – 9 млрд рублей. Сейчас мы формируем перечни, что можем сделать за эту сумму. Будет [благоустроено] около 1000 тысячи дворов, как и в 2022 году», – сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году по программе «Наш двор» отремонтировали 1212 дворов в республике.

Напомним, программу благоустройства дворов региона в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За пять лет в республике обновят 6923 двора – это придомовые территории всех многоквартирных домов в РТ, построенных до 2014 года.