В РТ завершился ремонт всех 1212 дворов, вошедших в программу «Наш двор» в этом году

В Татарстане в 2022 году благоустроили 1212 дворов по президентской программе «Наш двор». Об этом рассказала куратор программы Арина Петрова.

«Мы завершаем работы по программе „Наш двор“ в этом году. Остались только бумажные вопросы. Буквально в течение 2-3 недель мы завершим работу», — сказала она.

По ее словам, программа будет продолжена в 2023 году. «Если говорить про количество, то мы отремонтирвали 1212 дворов. В общем это уже более 3 тыс. дворов за три года. Мы не останавливаемся, в следующем году тоже будем реализовывать программу», – отметила она.

Напомним, программу благоустройства дворов региона в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За пять лет в республике будут благоустроены 6923 двора – это придомовые территории всех многоквартирных домов в РТ, построенных до 2014 года.