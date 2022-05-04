В Татарстане на программу дорожных работ направят более 46,8 млрд рублей

На программу дорожных работ Татарстана в этом году направят более 46,8 млрд рублей, из них 1,25 млрд рублей – средства муниципального дорожного фонда. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Всего планируется построить 52,5 км и отремонтировать 610,3 км региональных дорог», – рассказал глава Миндортранса.

По республиканской программе дорожных работ на строительство и реконструкцию будет выделено более 21,2 млрд рублей, на капремонт и ремонт – свыше 9,4 млрд рублей, на содержание дорог – более 6 млрд рублей. Кроме того, свыше 6,7 млрд рублей будет направлено на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам Ханифова, в Татарстане в этом году также планируется реконструировать 12 мостов протяженностью 597 метров, отремонтировать 15 мостов общей длиной 1 км 740 метров. На строительство дорог по программе устойчивого развития сельских территорий запланировано более 400 млн рублей.

«В этом году на М12 выделяется 101 млрд рублей, на обход Нижнекамска и Набережных Челнов от автодороги М7 – 5,5 млрд рублей, на дорогу Шали – Бавли – 20,5 млрд рублей», – отметил министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике будут реализованы три основные социальные программы по ремонту дорожно-уличной сети.