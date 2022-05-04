В Татарстане отремонтируют 14 подъездных дорог к садовым обществам

В Татарстане в этом году отремонтируют 14 подъездных дорог к садовым обществам. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Планируется обустроить подъезды к 12 фермерским хозяйствам общей протяженностью 30 км и отремонтировать 14 подъездных дорог к садовым обществам протяженностью 25 км», — рассказал глава Миндортранса РТ.

Ханифов добавил, что в этом году будут реализованы три основные социальные программы по ремонту дорожно-уличной сети.

Так, запланировано устройство щебеночно-песчаного покрытия в населенных пунктах. В частности, будут отремонтированы 150 км дорог. На эти цели выделен 1 млрд рублей из республиканского бюджета.

Кроме того, планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие дорог населенных пунктов протяженностью 312 км. Из республиканского бюджета на эти работы направят 1 млрд рублей.

Предполагается также ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов общей протяженностью более 120 км. Финансирование составляет 1 млрд 250 млн рублей.