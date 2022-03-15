В Татарстане на поддержку хлебопекарей и для недопущения роста цен выделят 300 млн рублей

В Татарстане для поддержки хлебопекарной отрасли и для недопущения резкого роста цен производителям выделят 300 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В том числе 58,8 млн рублей будет выделено из федерального бюджета и 240 млн рублей – из республиканского бюджета на производство социальных видов хлебов. Чтобы начать выделять эти деньги, мы ждали постановление Правительства России», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Министр отметил, что вчера вышло постановление Правительства РФ о выделении денежных средств на эту меру поддержки. «Ждем подписания соглашения Минсельхоза России с Правительством нашей республики, после которого будет принят порядок по их доведению до хлебопекарных предприятий», – подчеркнул он.

Зяббаров также упомянул, что для бесперебойного производства хлебопекарных предприятий Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о создании резервного фонда запасов муки. Спикер уточнил, что на данный момент ведется закупка зерна для обеспечения двухмесячного запаса с дальнейшей переработкой на муку.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина заявил, что на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий российским предприятиям будет выделено 2,5 млрд рублей.