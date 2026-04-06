В Татарстане на поддержку системы долговременного ухода направят почти 840 млн рублей

В Татарстане на поддержку системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в текущем, 2026 году выделят 836,77 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Речь идет в том числе о 610,84 млн рублей федеральных средств. Еще 225,93 млн рублей на эту программу потратит республиканский бюджет.

Система долговременного ухода – это комплексная государственная программа, нацеленная на поддержку пожилых граждан и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Она предполагает предоставление услуг, направленных на поддержание здоровья, функциональности, социальных связей и интереса к жизни людей, нуждающихся в уходе.

Система долговременного ухода включает различные виды помощи: социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме, поддержку семейного ухода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за два месяца на исполнение нацпроектов выделили 3,2 млрд рублей.