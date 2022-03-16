В Татарстане на поддержку садоводов направят 550 млн рублей

В Татарстане на поддержку садоводства в этом году выделят 550 млн рублей, средства предусмотрены в республиканском бюджете. Об этом на 30-м заседании Госсовета РТ рассказал депутат Валерий Власов, представляя законопроект «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

«Руководством Татарстана уделяется особое внимание оказанию помощи садоводам. Так, за счет республиканского бюджета реализуется беспрецедентная в масштабах России программа инфраструктурного развития садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан. По этой программе за два года уже выделено 2 млрд 750 млн рублей», – заявил парламентарий.

Власов добавил, что ведение гражданами садоводства и огородничества является сферой, имеющей особую социальную значимость. По его словам, в республике насчитывается около тысячи садовых некоммерческих объединений граждан.

«Почти миллион татарстанцев считает себя садоводами и огородниками. И каждая третья семья имеет то или иное отношение к садоводству», – заметил докладчик.

Он подчеркнул, что федеральное законодательство предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право осуществлять поддержку и развитие садоводства и огородничества. А для законодательного регулирования в этой сфере подготовлен республиканский законопроект.

«Законопроект содержит положения, определяющие полномочия органов государственной власти Татарстана в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, а также положения, посвященные оказанию государственной поддержки в данной области», – отметил парламентарий.

Власов уточнил, что принятие данного закона позволит создать более благоприятные условия для дальнейшего развития садоводства и огородничества в республике, повысить эффективность использования земель и увеличить объемы выращивания овощной и плодово-ягодной продукции на садовых участках для собственных нужд. Кроме того, закон обеспечит защиту прав и законных интересов садоводческих некоммерческих товариществ, улучшит условия для комфортного отдыха и занятий спортом садоводов и членов их семей.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что в условиях санкций такой законопроект является своевременным и важным.

Проект закона «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» был принят в первом чтении.