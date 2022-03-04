Комитет Госсовета РТ одобрил законопроект о господдержке садоводства и огородничества

Депутаты поддержали законопроект, которым закрепляются меры и принципы государственной поддержки ведения гражданами садоводства и огородничества. Проект закона был рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Ведение гражданами садоводства и огородничества является сферой, имеющей особую социальную значимость, так как данная деятельность является не только видом отдыха для граждан, но возможностью выращивать ими для собственных нужд сельскохозяйственные культуры, что способствует продовольственной обеспеченности населения», – сказал председатель комитета Азат Хамаев.

По словам парламентария, вопросы садоводства регулируются федеральным законом, который предоставляет субъектам РФ право принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

«Для законодательного регулирования в этой сфере подготовлен законопроект, который содержит положения, определяющие полномочия органов государственной власти Татарстана в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, а также положения, посвященные оказанию государственной поддержки в данной области», – отметил он.

Депутат Валерий Власов добавил, что законопроект юридически оформляет ту работу, которая уже проводится в республике. «Данный законопроект де-юре оформляет те отношения, которые сегодня уже существуют. И этим документом мы эти отношения закрепляем. Я считаю, что это будет большой поддержкой, тем более что законопроектом предусмотрено введение уполномоченного органа по работе с садоводческими товариществами. Это тоже создаст положительный момент для взаимодействия», – уточнил он.

Парламентарий подчеркнул, что в республике с 2017 года действует программа по поддержке садоводческих товариществ. «За эти годы было выделено из республиканского бюджета 2,7 млрд рублей. Средства были направлены на ремонт дорог, электричество, водоснабжение, создание площадок для сбора отходов и другие цели», – заметил он.

Законопроектом также предусмотрена возможность муниципальным образованиям выделять средства на поддержку садоводов из местных бюджетов. «Были случаи, когда отдельные главы администраций районов говорили, что могут оказать помощь садоводам, но есть проблемы, потому что для этого нет законных оснований», – резюмировал он.

Проект закона «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в РТ» планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственного Совета Татарстана.