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В Татарстане на поддержку малого и среднего бизнеса выделили 49 млрд рублей
В текущем, 2023 году малому и среднему бизнесу Татарстана будет оказана помощь в общей сложности на 49 млрд рублей. Об этом на заседании Кабмина республики рассказал вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
По словам докладчика, затраты на инвестиционные цели и льготное кредитование оцениваются в 18,7 млрд рублей, а на кредитные каникулы — в 5,8 млрд.
Шагиахметов также заметил, что по итогам 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Татарстане должно превысить 170 тыс. (по итогам 2022-го их насчитывалось 165,4 тыс.), а за 2024-й увеличиться еще на 5,6 тыс. Число работающих в этом сегменте должно превысить 600 тыс. человек.
При этом, по мнению главы Минэкономики, такой рост окажется обеспечен как улучшением предпринимательского климата, так и увеличением охвата и объемов господдержки.
Подробнее о совещании, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, можно прочитать в материале «Рост экономики и дефицита казны: какой прогноз сделали для Татарстана на трехлетку».
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