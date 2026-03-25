В Татарстане на переселение из аварийного жилья дополнительно направят 1,4 млрд рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане на переселение из аварийного жилья в рамках адресной программы направят еще почти 1 млрд 399,4 млн рублей. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Программа продлена на следующий, 2027 год и дополнена новым этапом. Данный этап (2026 года) должен быть реализован до 31 декабря 2027-го, а нынешний этап (2025 года) – до 31 декабря текущего, 2026 года.

Расходы на воплощение в жизнь этапов 2024 и 2025 годов не изменились: они составляют более 73,4 млн и свыше 239,8 млн рублей. Таким образом, в целом на реализацию программы выделят более 1 млрд 712,5 млн рублей.

Затраты Фонда развития территорий на этап 2026 года составят свыше 342,6 млн рублей, республиканского бюджета – более 505,4 млн, муниципальных бюджетов – более 8,5 млн. Кроме того, дополнительное финансирование со стороны республики будет равняться примерно 537,3 млн рублей, а со стороны муниципалитетов – 5,4 млн.

Всего в рамках адресной программы предполагается расселить 388 помещений в 18 многоквартирных домах, где проживают 919 человек. Этапы 2024 и 2025 годов предусматривали расселение 72 помещений в четырех многоквартирных домах, где проживают 200 человек. Таким образом, на этап 2026 года приходится 316 помещений в 14 домах с 719 жителями.

Программа реализуется в Альметьевском, Высокогорском и Лениногорском районах РТ, а также в Казани. Ее воплощение в жизнь способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».