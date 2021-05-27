В Татарстане на охранные мероприятия в детских лагерях выделили 28 млн рублей

В Татарстане на организацию охранных мероприятиях во всех детских оздоровительных лагерях выделили 28 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Уже получили от Правительства Татарстана средства. Провели все мероприятия, которые обеспечивают пожарную безопасность объектов. Совместно с Министерством здравоохранения в каждом районе отрабатываем процессы, связанные с бесплатным медицинским осмотром персонала детских лагерей», — рассказал докладчик.

По словам Садыкова, в этом году Роспотребнадзор разрешил сотрудникам не проживать на территории лагеря, как это было в прошлом году. Персонал может приезжать и уезжать при условии еженедельной сдачи ПЦР-теста на Covid-19 на безвозмездной основе.

«Организация сбалансированного здорового питания в детских лагерях — это тот вопрос, где имеем проблемы, когда в отдельно взятых районах поставщики питания, которые выигрывают государственные контракты, не всегда честно выполняют их условия. Где-то помидоры, фрукты не того качества поставляют, поэтому в ежедневном режиме отрабатываем эти вопросы», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году детские лагеря Татарстана в летний сезон будут работать с 75-процентной наполняемостью.