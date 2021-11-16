В Татарстане на оказание медпомощи заболевшим Covid-19 направили 6 млрд рублей

В Татарстане за девять месяцев 2021 года на оказание медицинской помощи заболевшим Covid-19 было направлено 6 млрд рублей. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Расходная часть бюджета фонда исполнена в сумме 45 млрд рублей, или на 95% от фактически поступивших средств. На оплату медицинской помощи всего было направлено 45 млрд рублей, в том числе на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией 6 млрд рублей», – рассказала докладчик.

Мифтахова подчеркнула, что в целом все расходные обязательства выполнены в полном объеме, финансирование осуществлялось своевременно.

Директор ТФОМС добавила, что за девять месяцев 2021 года исполнение бюджета по доходам составило практически 100% – это 47,5 млрд рублей. «Из них межбюджетные трансферты из бюджета фонда составили 38 млрд рублей. Дополнительно поступили в этом году 471 млн рублей на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией», – отметила она.

По словам Мифтаховой, из республиканского бюджета Фонд ОМС Татарстана получил 9,2 млрд рублей. Из них 2,1 млрд рублей – средства, поступившие из резервного фонда Правительства России. «Средства выделялись на оплату медицинской помощи, оказываемой лицам с новой коронавирусной инфекцией и на оплату углубленной диспансеризации лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию», – заключила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в бюджет Татарстана за десять месяцев 2021 года поступило более 224 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.