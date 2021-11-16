Бюджет Татарстана пополнился налоговыми и неналоговыми доходами в 224 млрд рублей

В бюджет Татарстана за десять месяцев 2021 года поступило более 224 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«За десять месяцев объем поступлений в консолидированный бюджет налоговых и неналоговых доходов составил 267,3 млрд рублей, в бюджет республики – 224,4 млрд рублей. Поступившие средства, плюс остаток на начало года полностью позволили профинансировать все расходные полномочия, предусмотренные в бюджете», – рассказал докладчик.

По словам Гайзатуллина, за девять месяцев 2021 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился налоговыми и неналоговыми доходами в сумме 232,4 млрд рублей. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост налоговых и неналоговых доходов составил 60,5 млрд рублей. С учетом федеральных средств общий объем доходов достиг 272,7 млрд рублей», – констатировал он.

Министр добавил, что в бюджет республики налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в 195,7 млрд рублей, что составляет 86% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 55,4 млрд рублей.

«Поступление по налогам преимущественно сложилось благодаря нефтегазовому комплексу, химическому и нефтехимическому производству, торговле и другим отраслям. В целом по всем налоговым и неналоговым доходам динамика положительная», – подчеркнул он.

Кроме того, за девять месяцев Татарстан получил 39,2 млрд рублей федеральных средств. «Эти средства являются целевыми и направлены на финансирование расходных позиций бюджета», – уточнил докладчик.

Гайзатуллин отметил, что расходы консолидированного бюджета за девять месяцев 2021 года достигли 235,1 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета составили 203,2 млрд рублей, или 67% к годовому плану.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект бюджета Татарстана на 2022 год подготовлен ко второму чтению с дефицитом более чем 24 млрд рублей.