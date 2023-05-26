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Руc Тат
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Общество 26 мая 2023 13:46

В Татарстане на одного заболевшего корью приходится 240 контактных

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В Татарстане продолжают прививать от кори тех, кто был в контакте с заболевшими. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Корь очень контагиозная инфекция и по всем очагам, которые были зарегистрированы, их 61, в общей сумме было 14 896 контактов. Это очень большая цифра. На одного заболевшего приходится 240 контактов», – отметила она.

Так происходит потому что Роспотребнадзор максимально расширяет круг контактных лиц. Это не только семья заразившегося, но и коллеги, соседи со всего дома.

Из контактных обязательно прививают тех, кто не делал прививку от кори, не знает была ли проведена вакцинация или не болел. 1663 человека из числа контактных уже сделали прививку, рассказала Любовь Авдонина.

#Здоровье #корь #Роспотребнадзор
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