В Татарстане корью заболели 26 детей

В Татарстане продолжает расти число больных корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрирован 61 случай кори. Из них 26 – это заболевшие дети. 31 заболевший прибыл из Таджикистана, из этого количества 21 ребенок и 10 взрослых», – отметила она.

Заболевают корью те, кто не привит от этой инфекции.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, кого и как необходимо прививать против кори.