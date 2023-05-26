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Общество 26 мая 2023 13:18

В Татарстане корью заболели 26 детей

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В Татарстане продолжает расти число больных корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрирован 61 случай кори. Из них 26 – это заболевшие дети. 31 заболевший прибыл из Таджикистана, из этого количества 21 ребенок и 10 взрослых», – отметила она.

Заболевают корью те, кто не привит от этой инфекции.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, кого и как необходимо прививать против кори.

#Здоровье #корь
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