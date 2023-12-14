В Татарстане на обновление пяти детских лагерей и спортшколы потратят почти 767 млн

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На обновление пяти детских оздоровительных лагерей и одной детско-юношеской спортивной школы в Татарстане направят более 766,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что дороже всего, в 300 млн рублей, обойдутся работы в расположенном в Лаишевском районе лагере «Нармонка», который относится к казанскому городскому центру по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял».

Согласно технической документации, в «Нармонке», в частности, должны быть построены девять спальных корпусов, корпус для персонала, столовая и клуб (каждый из этих двух объектов рассчитан на единовременный прием 280 человек), медицинский пункт, комплекс душевых с саунами и два склада.

Кроме того, в более чем 115,8 млн рублей обойдется приведение в порядок лагеря «Дубки» в Алькеевском районе, в 70,4 млн — лагеря «Ласточка» в Бавлинском районе, примерно в 60 млн — лагеря «Сосенка» в Кукморском районе и почти в 38,2 млн — лагеря «Дубравушка» в Ютазинском районе.

В этих лагерях речь идет о ремонте сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, а также о благоустройстве. Впрочем, и в «Нармонке» подрядчик должен будет проложить сети водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого, на строительство объектов детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам «Старт» Сармановского района выделят свыше 182,3 млн рублей.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Прием заявок будет завершен 20 декабря, итоги аукциона подведут 22 декабря. Победитель должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 1 декабря будущего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за 2,2 млрд рублей в 2024 году отремонтируют 34 объекта для молодежи.