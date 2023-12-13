В Татарстане в 2024 году за 2,2 млрд рублей отремонтируют 34 объекта для молодежи

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Для реализации молодежной политики в 2024 году в Татарстане будет проведена реновация 34 объектов в 20 районах республики. На эти цели выделено 2,2 млрд рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Большой наш успех – продолжение программ по инфраструктурным объектам. Сегодня мы видим, что есть сложности с бюджетом, но так или иначе Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение, что все эти программы будут сохранены, а мы продолжим над ними работать в наших муниципальных образованиях», – пояснил он.

Среди объектов в следующем году 14 детских оздоровительных лагерей, семь молодежных центров, семь подростковых клубов и шесть центров психолого-педагогической помощи.

Всего за последние четыре года в Татарстане были модернизированы подъездные пути к 54 детским оздоровительным лагерям, 33 самих лагеря, 60 подростковых клубов, 18 молодежных центров и 24 центра психолого-педагогической помощи.