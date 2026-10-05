В Татарстане на Новый год планируют ввести особый противопожарный режим
Власти Республики Татарстан традиционно планируют на время новогодних праздников ввести особый противопожарный режим. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Режим будет действовать с 25 декабря 2026 по 10 января 2027 года. В это время под запретом окажется использование пиротехнических изделий 3-го класса опасности.
Запрет затронет территории, расположенные:
– в радиусе 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса;
– на расстоянии 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;
– на расстоянии тех же 30 метров от многоквартирных жилых домов.
Органам местного самоуправления муниципалитетов РТ будет предложено определить не входящие в установленный постановлением перечень объекты, в 30- и 500-метровых зонах от которых в период действия особого противопожарного режима окажется запрещено использование пиротехники.
Помимо прочего, главам муниципальных районов и городских округов предстоит до 25 декабря 2026 года определить в каждом населенном пункте места применения пиротехнических изделий. В случае осложнения обстановки с пожарами они же будут вводить запреты на использование пиротехники.
Контроль за исполнением постановления планируется возложить на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.