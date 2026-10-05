В Татарстане на Новый год планируют ввести особый противопожарный режим

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Власти Республики Татарстан традиционно планируют на время новогодних праздников ввести особый противопожарный режим. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Режим будет действовать с 25 декабря 2026 по 10 января 2027 года. В это время под запретом окажется использование пиротехнических изделий 3-го класса опасности.

Запрет затронет территории, расположенные:

– в радиусе 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса;

– на расстоянии 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

– на расстоянии тех же 30 метров от многоквартирных жилых домов.

Органам местного самоуправления муниципалитетов РТ будет предложено определить не входящие в установленный постановлением перечень объекты, в 30- и 500-метровых зонах от которых в период действия особого противопожарного режима окажется запрещено использование пиротехники.

Помимо прочего, главам муниципальных районов и городских округов предстоит до 25 декабря 2026 года определить в каждом населенном пункте места применения пиротехнических изделий. В случае осложнения обстановки с пожарами они же будут вводить запреты на использование пиротехники.

Контроль за исполнением постановления планируется возложить на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.