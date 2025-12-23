news_header_top
Общество 23 декабря 2025 15:49

С 25 декабря в Татарстане будет введен особый противопожарный режим

С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории Республики Татарстан будет установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление Кабмина РТ было опубликовано на портале правовых актов.

В это время нельзя будет использовать пиротехнику третьего класса опасности на расстоянии менее 500 метров от объектов промышленности, а также менее 30 метров от жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Пиротехника 3 класса опасности – изделия с мощными световыми и звуковыми эффектами, предназначенные для использования на больших открытых территориях. К ним относятся и часто используемые во время празднования Нового года фейерверки, ракеты и мощные петарды.

#кабмин рт #постановление Кабмина РТ #Новый год
