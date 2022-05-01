В Татарстане на майские праздники электрички получили дополнительные вагоны

Пассажирская компания «Содружество» (структура РЖД) увеличила количество вагонов в пригородных поездах на время майских праздников. Пресс-служба Миндортранса РТ уточняет, что электрички будут ходить без учета переноса выходных дней.

Больше вагонов получили следующие электрички:

- с 29 апреля по 10 мая №№ 6924/6934 сообщением Казань – Кизнер – Ижевск будут следовать составностью 8 вагонов;

- с 29 апреля по 10 мая №№ 6935/6925 сообщением Ижевск – Кизнер – Казань будут следовать составностью 8 вагонов;

- с 29 апреля по 9 мая №№ 6926/6936 сообщением Казань – Кизнер – Ижевск будут следовать составностью 8 вагонов;

- с 30 апреля по 10 мая №№ 6933/6923 сообщением Ижевск – Кизнер – Казань будут следовать составностью 8 вагонов;

- 1 и 8 мая №№ 6422, 6427 сообщением Казань – Сосновка – Казань будут следовать составностью 4 вагона;

- 30 апреля, 3, 7, 10 мая №№ 6422, 6427 сообщением Казань – Сосновка – Казань будут следовать составностью 6 вагонов;

- 30 апреля и 7 мая №№ 6424, 6429 сообщением Казань – Сосновка – Казань будут следовать составностью 4 вагона;

- с 30 апреля по 10 мая №№ 6675/6676, 6677/6678 сообщением Ижевск – Нижнекамск – Ижевск будут следовать составностью 3 вагона;

- 29 апреля и 6 мая № 6749/6750 сообщением Ижевск – Нижнекамск будет следовать составностью 3 вагона;

- 30 апреля и 7 мая № 6751/6752 сообщением Нижнекамск – Ижевск будет следовать составностью 3 вагона;

- с 30 апреля по 5 мая, с 7 по 10 мая № 6749/6750 сообщением Ижевск – Нижнекамск будет следовать составностью 2 вагона;

- с 1 по 6 и с 8 по 11 мая № 6751/6752 сообщением Нижнекамск – Ижевск будет следовать составностью 2 вагона.

В начале апреля в Татарстане сообщалось о назначении восьми пригородных поездов и продления маршрутов еще трех из-за перехода на летнее расписание.