В Татарстане назначат восемь пригородных поездов и продлят маршруты трех электричек

В Татарстане из-за увеличения пассажиропотока в летний период будут назначены восемь пригородных поездов и продлены маршруты следования трех электричек, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«На Казанском полигоне график движения пригородных поездов изменится в связи с переходом на летний период», – отметили в пресс-службе.

Так, с 15 апреля по 9 октября назначается поезд № 6383 сообщением Казань – Йошкар-Ола, который будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям отправлением в 14.18 и прибытием в 17.45. С 16 апреля по 10 октября вводится поезд № 6382 из Йошкар-Олы в Казань. Он будет следовать по субботам, воскресеньям и понедельникам, отправляясь в 7.43 и прибывая в 11.05.

Электричка № 6001 сообщением Казань – Тюрлема отправлением в 8.05 и прибытием в 9.45 будет ходить с 30 апреля по 25 сентября по субботам и воскресеньям. Поезд № 6001 Казань – Свияжск вводится с 2 мая по 30 сентября. Он будет курсировать с понедельника по пятницу и отправляться в 8.05, а прибывать в 9.18.

По субботам и воскресеньям с 30 апреля по 25 сентября будет следовать поезд № 6476 по маршруту Тюрлема – Арск. Его отправление назначено на 10.36, прибытие – 13.33.

Кроме того, назначается поезд № 6476 сообщением Свияжск – Арск отправлением в 11.02 и прибытием в 13.33. Он будет ходить с 2 мая по 30 сентября с понедельника по пятницу. В этот же период с понедельника по пятницу будут курсировать электричка № 6431 из Арска в Казань отправлением в 19.32, прибытием в 21.13, а также поезд № 6440 из Казани в Арск отправлением в 12.24 и прибытием в 15.01.

При этом с 30 апреля по 30 сентября пригородный поезд № 6434 сообщением Казань – Арск, который отправляется в 13.14 и прибывает в 14.52, выводится из расписания.

Продлевается маршрут следования с 16 апреля по 16 октября поезда № 6479 Бирюли – Краснозаринск. Он будет следовать до станции Волжск отправлением в 18.27 и прибытием в 20.37. С 30 апреля по 30 сентября электричка № 6420 Казань – Кукмор отправлением в 6.04 и прибытием в 9.08 будет ходить до станции Вятские Поляны, от которой затем в 11.53 будет отправляться поезд № 6425 Кукмор – Казань с прибытием в 15.04.