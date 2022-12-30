В Татарстане на ликвидацию борщевика в 2023 году направят 25 млн рублей

В Татарстане на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 2023 году направят 25 млн рублей. Такая же сумма была выделена в этом году, а в 2021-м — 20 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Впервые средства на ликвидацию борщевика заложили в бюджете Татарстана в 2019 году. Тогда на уничтожение опасного сорняка потратили 10 млн рублей, а площадь его произрастания составляла всего 536 гектаров.

Как рассказала заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова, в этом году в 22 субъектах Федерации действовали региональные программы, распоряжения, постановления или законы по борьбе с борщевиком Сосновского.

«В Татарстане работа проводилась согласно постановлению Кабинета Министров РТ „Об утверждении правил и распределения субсидий из бюджета РТ бюджетам муниципальных районов и городских округов РТ на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского“», — уточнила она.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) — крупное травянистое растение, способное вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Занятая борщевиком площадь в Татарстане за 2022 год увеличилась до 1,7 тыс. гектаров, о чем сообщал «Татар-информ».