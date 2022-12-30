Занятая борщевиком площадь в Татарстане за год увеличилась до 1,7 тыс. гектаров

В Татарстане за год площадь произрастания борщевика Сосновского увеличилась до 1,73 тыс. гектаров. В прошлом году она составляла 1,1 тыс. гектаров. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова.

«Специалисты Россельхозцентра по Татарстану ежегодно проводят фитосанитарный мониторинг засоренности борщевиком Сосновского с составлением соответствующих карт. Согласно данным обследования наблюдается тенденция увеличения площадей, засоренных борщевиком», — рассказала собеседница агентства.

В этом году борщевик был зафиксирован в 30 районах республики. Самые большие территории сорняк занял в Высокогорском, Балтасинском, Пестречинском, Агрызском, Арском районах и в Казани, отметила Хусаинова.

По ее словам, для снижения вредоносности борщевика особое значение приобретает комплекс защитных мероприятий — агротехнических, механических и химических. В этом году были проведены гербицидные обработки на площади в 250 гектаров, агротехнические – на 550 гектарах.

«В Татарстане борщевик не произрастает на землях сельскохозяйственного назначения — это не может не радовать. В этом году на сельхозземлях он встречался на площади 8 тыс. гектаров в Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской, Архангельской и Кировской областях, в Пермском крае», — подчеркнула замруководителя филиала.

В настоящее время борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) имеет статус сорного растения. Его распространение снижает ценность земельных ресурсов, наносит вред окружающей среде и человеку. Прикосновение открытыми участками кожи человека к любым частям растения в сочетании с непродолжительным солнечным облучением вызывает появление сильных ожогов, сравнимых с химическими.



Борьба с этим растением затруднена из-за того, что он интенсивно распространяется возле водоемов, на заброшенных землях и обочинах дорог, в труднодоступных местах, а также на территориях населенных пунктов и садовых обществ.