В Татарстане на капремонт восьми школ и детсада направят более 210 млн рублей

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В Татарстане собираются потратить на капитальный ремонт восьми школ и детского сада, находящихся в районах республики, свыше 210,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Наибольшую сумму предполагается выделить на приведение в порядок здания детского сада деревни Асан-Елга Кукморского района РТ — более 81 млн рублей. Заказчиком этих работ выступает Главстрой Татарстана.

Заказчиком остальных работ является Главинвестстрой РТ. В частности, затраты на капремонт лицея №2 Альметьевска составят свыше 59,8 млн рублей, средней школы №2 имени Маршала Советского Союза Леонида Говорова в Елабуге — почти 35,5 млн рублей, Лашманской средней школы в селе Лашманка Черемшанского района — более 26,5 млн рублей.

В намного меньшие суммы оцениваются работы в Матюшинской, Набережно-Морквашской и Шеланговской средних школах, Нижнеуслонской и Введенско-Слободской основных школах Верхнеуслонского района Татарстана.

Помимо прочего, при приведении в порядок елабужской школы №2 и Шеланговской школы потребуется приобрести оборудование, мебель и инвентарь, благоустроить территорию, а детсада деревни Асан-Елга — купить оборудование и благоустроить территорию.

Подача заявок завершится 4 июля, подрядчика определят 8 июля. Исполнитель должен будет завершить работы к 1 декабря текущего года (хотя сроком выполнения контракта определено 15 января 2025-го).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 1,3 млрд рублей вложат в строительство четырех крупных школ в Татарстане.