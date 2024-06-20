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Более 1,3 млрд рублей вложат в строительство 4 крупных школ в Татарстане
Более 1,3 млрд рублей вложат в продолжение строительства школ в Казани, Набережных Челнах и Высокой Горе. Каждое из образовательных учреждений рассчитано на 1224 места, следует из документации на портале госзакупок.
В Казани объекты расположены в микрорайоне М-14 и по улице Родины, в Набережных Челнах — в 65-м микрорайоне. Контракты включают как производство строительных работ, так и приобретение мебели и оборудования.
Стоимость контрактов по трем объектам одинаковая — 369 340 741 рубль, в Челнах работы обойдутся в 200 544 815 рублей. Как указано в локальной смете по школе в микрорайоне М-14 — финансирование направят на реализацию архитектурных и архитектурно-строительных решений.
Средства выделят из республиканского и федерального бюлжетов, заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
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