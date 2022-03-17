news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
17 марта 2022  13:12
Эльза Кузнецова

В Татарстане на капремонт 66 школ будет направлено более 3 млрд рублей

news_top_970_100

В Татарстане в этом году по федеральной программе будут капитально отремонтированы 66 школ. Общий бюджет на капремонт учебных заведений составит более 3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. 

«В этом году в рамках федеральной программы начинаем капитальный ремонт школ. Всего у нас включено 66 школ, все они определены, сейчас выходим на контракты», — отметил спикер.

В Татарстане с 2012 года реализуется республиканская программа по ремонту школ, она стала основой федеральной программы по всем направлениям, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#капитальный ремонт школ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное