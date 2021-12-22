По новой федеральной программе 66 школ Татарстана капитально отремонтируют в 2022 году

По новой федеральной программе капитального ремонта школ в следующем году планируется обновить 66 образовательных организаций Татарстана. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«На выходе программа капремонта учреждений образования России. В ней есть наши школы. На днях получим распоряжение Правительства РФ. Более 2,2 млрд рублей предусмотрено на эту программу из федерального бюджета. Мы ждем долю софинансирования от республики. 66 школ Татарстана попали в эту программу на 2022 год», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что в Татарстане с 2012 года реализуется республиканская программа по ремонту школ.

«Наша программа является примером, она стала основой федеральной программы по всем направлениям. Добавили еще несколько направлений – это ремонт в классах, оснащение. Кстати, на каждую школу предусмотрено оснащение более чем на 6 млн рублей. Надеемся на улучшение материально-технической базы школ нашей республики и через эту программу», – подчеркнул он.

Министр заверил, что в следующем году в республике также продолжится программа по ремонту школьных пищеблоков, сейчас она проходит согласование.