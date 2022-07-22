В Татарстане на год продлили программу по развитию обрабатывающей промышленности

Действие государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан» продлено еще на один год — 2025-й. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Изначально планировалось, что утвержденная в 2021 году программа будет действовать вплоть до 2024-го. Впрочем, финансирование программы на 2025 год не предусмотрено, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации региона.

В целом финансирование программы на 2022–2024 годы должно составить более 3 млрд 896 млн рублей. Из них из средств республиканского бюджета поступит свыше 337,9 млн рублей.

Для реализации программы в текущем, 2022 году выделено 2 млрд 74,9 млн рублей, в 2023-м — 1 млрд 16,6 млн рублей, в 2024-м — почти 804,5 млн. Большая часть средств должна поступить из внебюджетных источников (федеральный бюджет направит на достижение целей документа в общей сложности примерно 488,5 млн рублей).

Предполагается, что реализация программы позволит создать в Татарстане 655 новых рабочих мест. Производство продукции гражданского назначения должно увеличиваться ежегодно на 2,5%. Согласно планам, объем инвестиций в обрабатывающее производство составит 4 млрд 301 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане наибольшее влияние возникшая после начала специальной военной операции на Украине экономическая ситуация оказала на отрасли химического производства, резиновых и пластмассовых изделий, а также на производство автотранспорта. На эти направления приходится 28% промышленного производства республики.