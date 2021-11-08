В Татарстане на этой неделе выпадет снег и похолодает до -9 градусов

На этой неделе в Татарстане ожидается серьезное понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завтра, 9 ноября, в республике еще сохранится относительно теплая погода. Но уже в среду, 10-го числа, погодные условия изменятся. В частности, «интенсивный рост атмосферного давления приведет к постепенному размыванию облачности».

Ночью в Татарстане под влиянием уходящего на восток атлантического циклона еще возможны небольшие осадки —преимущественно в виде мокрого снега и снега. Днем регион окажется в гребне антициклона — соответственно, осадков на его территории не ожидается. Будет дуть свежий северный ветер, и из-за принесенных им воздушных масс температура понизится до -1, -6 градусов в ночные часы и 0, -4 — градусов в дневные, отмечают синоптики.

В четверг, 11-го числа, ночью и утром благодаря гребню антициклона сохранится малооблачная погода с температурой воздуха от 4 до 9 градусов мороза. Но днем погода опять изменится: «атмосферный фронт очередного атлантического циклона снова закроет небо плотной облачностью». На западе республики пройдет мокрый снег. Потеплеет до +1, -4 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, в Татарстане удержится погода циклонического типа. Временами прогнозируются осадки, в основном в виде снега. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов в темное время суток и от +1 до -2 градусов — в светлое.