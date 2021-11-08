В Татарстане ожидается сильный ветер и дождь

Завтра, 9 ноября, в Татарстане еще сохранится относительно теплая и влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. При прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона вероятны осадки «преимущественно в виде дождя», но вечером — с мокрым снегом.

При этом умеренный юго-западный ветер ночью и утром будет местами усиливаться порывами до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от 1 до 6 градусов выше нуля (в Казани — от +3 до +5 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 3–8 градусов тепла (в столице республики — до 5–7 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, уже в среду, 11 ноября, в Татарстане ожидается существенное понижение температурного фона.