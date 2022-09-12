В Татарстане на этой неделе ожидается потепление до +20 градусов и приход дождей

На начавшейся неделе установившуюся в Татарстане благодаря скандинавскому антициклону спокойную и сухую погоду сменят дождливые и более облачные погодные условия. Температурный фон при этом поднимется, информирует Гидрометцентр РТ.

Область высокого атмосферного давления сегодня и завтра обеспечит в регионе существенный прогрев в дневные часы и низкие температуры в темное время суток. Из-за вероятных заморозков в регионе объявлено штормовое предупреждение, как сообщал ранее «Татар-информ».

Завтра, 13 сентября, Татарстан окажется на периферии антициклона. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +6 градусов (в Казани — от +4 до +6, в низких местах — от +1 до +3). В светлое время суток потеплеет до +13, +18 градусов (в столице республики — до +15, +17). Прогнозируется слабый до умеренного юго-восточный ветер.

Ситуация с погодой изменится в среду и четверг, 14 и 15 сентября. Антициклон будет уходить дальше на восток, а регион попадет «под влияние теплого сектора северо-западного циклона и его фронтальных разделов». Облачность усилится, при прохождении атмосферных фронтов будут идти дожди, отмечают синоптики.

Ночи при этом станут теплее: от +4 до +9 градусов 14 сентября и от 8 до +13 градусов — 15-го. Днем, соответственно, воздух будет прогреваться до 13–18 и 14–19 градусов тепла. Кроме того, 15 сентября будет дуть сильный юго-восточный ветер порывами до 15–20 м/с.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 16-го и 17-го числа, в темное время суток температура воздуха будет равняться 8–13 градусам тепла, в светлое — 15–20 градусам. Температурный фон в эти дни окажется выше климатической нормы на 2–3 градуса. Вместе с тем 16 сентября в Татарстане вероятны небольшие дожди, а 17-го дожди будут идти повсеместно.