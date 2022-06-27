В Татарстане на дорожные работы в этом году направят более 60 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Татарстане по программе дорожных работ в этом году предусмотрено 60,4 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей выделены из федерального бюджета и 32,4 млрд рублей – из регионального, с учетом взятых инфраструктурных бюджетных кредитов для реализации крупных объектов в Казани», – рассказал спикер.

По словам Чукина, программа предусматривает 9,7 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Замминистра уточнил, что по программе планируется строительство 54,9 километра автомобильных дорог, капремонт, содержание дорог и реконструкция 12 мостов общей протяженностью 597,4 метра, а также ремонт 15 мостов общей длиной 1 744 метра.

Он добавил, что по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построят четыре подъездные дороги к населенным пунктам. Кроме того, запущена реализация проекта строительства платной автодороги Шали – Бавлы на участке Алексеевское – Альметьевск по государственно-частному партнерству.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.