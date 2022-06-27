Завершить строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани планируют в 2023 году

Завершить работы на первом этапе строительства Вознесенского тракта в Казани планируется в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Срок сдачи первого этапа Вознесенского тракта на участке от Гвардейской до проспекта Победы – 2023 год. Остается переходящее финансирование около 1,8 млрд рублей. На второй этап в этом году выделено федеральное финансирование 3 млрд рублей. И прорабатываются новые источники финансирования на следующий год за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов», – рассказал спикер.

Чукин отметил, что помимо Вознесенского тракта за счет инфраструктурного кредита на общую сумму 10,4 млрд рублей будут реализованы проекты по реконструкции Горьковского шоссе и улицы Осиновская.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершается строительство развязки, подземных переходов и переустройство ливневой канализации на первом участке Вознесенского тракта протяженностью 4 километра (от улицы Гвардейская до проспекта Победы). Движение по Гвардейской предполагается запустить в сентябре этого года.