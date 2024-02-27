В РТ на благоустройство дворов и общественных пространств потратили 24 млрд рублей

В Татарстане за 9 лет потратили 24 млрд рублей на реализацию программы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«В 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств, и за истекшие 9 лет в целом по республике благоустроили 398 территорий. Некоторые объекты были переходящими, они реализовывались в течение нескольких очередей. На эти задачи в целом мы потратили 24 млрд рублей за 9 лет реализации программы», – рассказал Фролов.

Большая часть денежных средств была выделена из бюджета РТ. Отдельно в благоустройство общественных пространств республика вложила 13,7 млрд.

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