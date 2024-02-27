Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РТ на благоустройство дворов и общественных пространств потратили 24 млрд рублей
В Татарстане за 9 лет потратили 24 млрд рублей на реализацию программы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
«В 2015 году мы начали реализовывать программу общественных пространств, и за истекшие 9 лет в целом по республике благоустроили 398 территорий. Некоторые объекты были переходящими, они реализовывались в течение нескольких очередей. На эти задачи в целом мы потратили 24 млрд рублей за 9 лет реализации программы», – рассказал Фролов.
Большая часть денежных средств была выделена из бюджета РТ. Отдельно в благоустройство общественных пространств республика вложила 13,7 млрд.
Ранее сообщалось, как изменится Чеховский рынок в Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»