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В Татарстане на 985 км трассы М7 ограничат движение
На 985 км трассы М7 в Татарстане ограничат движение из-за строительства пешеходного перехода. В направлении Москвы ограничения вводятся 7 ноября с 1.00 до 3.00, в сторону Уфы – в такое же время 9 ноября, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Днем 7 и 9 ноября движение автотранспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», – говорится в сообщении.
После завершения строительно-монтажных работ движение будет организовано в штатном режиме.
Надземный пешеходный переход строится на 985 км автодороги М7 возле села Костенеево.
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