На трассе М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана ограничат движение транспорта

На 923 км трассы М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана 5 ноября ограничат движение из-за строительства надземного пешеходного перехода. В сторону Москвы ограничения вводятся с 1.00 до 3.00, в направлении Уфы – с 3.00 до 5.00, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено. Днем 4 ноября движение автотранспорта возле участка строительства будет организовано по одной полосе в каждом направлении», – отметили в ведомстве.

После завершения работ движение возобновится в штатном режиме. Автомобилистов просят обращать внимание на временные дорожные знаки.

Надземный пешеходный переход возводят на 923 км автодороги М7 возле села Большой Машляк. Всего на транспортном коридоре Казань – Екатеринбург будет построено 22 надземных пешеходных перехода. Они появятся на участке М7 с 861 по 987 км в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах республики.