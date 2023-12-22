В Татарстане на 63% вырос спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства в Татарстане в ноябре 2023 года увеличился на 63% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает платформа по поиску работы hh.ru.

«В ноябре в Татарстане спрос на сотрудников в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“ вырос, а активность соискателей ощутимо снизилась», — сказано в сообщении.

Всего бизнес разместил более 1,8 тыс. вакансий — на одно предложение приходится 3,2 резюме. Средняя предлагаемая зарплата ощутимо ниже той, что ожидают соискатели: 39 тыс. против 50 тыс. рублей.

Если брать все Поволжье, то за год число вакансий в сфере туризма и гостеприимства в целом выросло на 61%, а резюме снизилось на 13%. По итогам ноября на одну вакансию приходится 3,1 резюме, что говорит о дефиците кадров: здоровым уровнем конкуренции на рынке труда является показатель от 4 до 8 резюме на вакансию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан за новогодние праздники примет более 160 тыс. туристов. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сказал, что республика традиционно входит в число регионов, популярных в качестве места для отдыха в новогодние каникулы.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.