В новогодние праздники Татарстан готовится принять более 160 тыс. туристов

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Татарстан за новогодние праздники примет более 160 тыс. туристов. Об этом заявил на брифинге в Кабмине республики председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На сегодняшний день загрузка в гостинцах уже очень высокая — более 85%. И она продолжает увеличиваться. Можно сказать, что трендом этого года становится отдых на природе», — прокомментировал ситуацию глава ведомства.

Иванов также напомнил, что Татарстан традиционно входит в число регионов, популярных в качестве места для отдыха в новогодние каникулы.

Приезда большого количества туристов ожидают в Казани, Свияжске, Болгаре, Елабуге, Чистополе и резиденции Кыш Бабая, которая будет работать вплоть до 25 января.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.