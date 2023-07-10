Спрос на ритуальные услуги в Татарстане вырос на 18% с начала года

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С января по май 2023 года в Татарстане оказано ритуальных услуг на 1,09 млрд рублей. Показатель оказался на 18% выше, чем годом ранее, следует из данных «Татарстанстата».

Согласно статистике за май, объем оказанных ритуальных услуг составил 253,1 млн рублей, также увеличившись на 18%.

Как отмечают аналитики, на ритуальные услуги с января по май пришлось 4,4% от общего объема оказанных бытовых услуг.

«В январе-мае 2023 года в структуре объема бытовых услуг 84,6% приходилось на долю четырех видов услуг: техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 36,6%, ремонт и строительство жилья и других построек — 34,2%, услуги парикмахерских — 9,4%, ритуальные услуги — 4,4%», — говорится в документе.