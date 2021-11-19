В Татарстане на 16 предприятиях нашли нарушения постановления об обязательной вакцинации

В Татарстане продолжают проверять выполнение постановления об обязательной вакцинации от коронавируса Covid-19, нарушения выявили на 16 предприятиях республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы с 10 ноября начали проверки по исполнению постановления главного санитарного врача по республике Татарстан №7, которым введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан. На сегодня проверен 141 объект, нарушения были выявлены на 16 объектах», — отметила представитель Роспотребнадзора.

Доля нарушителей составляет 11% от общего числа проверенных.

На работодателей составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Далее их рассмотрит суд.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало, как в Татарстане проходят проверки постановления.