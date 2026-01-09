В Татарстане мужчина едва не лишился глаза при запуске фейерверка

В деревне Каинки Верхнеуслонского района РТ 45‑летний мужчина получил травму глаза, когда запускал пиротехнику на улице Центральной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. Врачи диагностировали контузию и ожоги правого глаза, а также ожоги лица. После осмотра его отправили на амбулаторное лечение.

Ранее мы рассказывали, что в новогоднюю ночь в Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники.

Напомним, в республике до 12 января действует особый противопожарный режим, который ограничивает использование пиротехники рядом с промышленными объектами, жилыми домами и местами массового пребывания людей.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают: покупать фейерверки следует только в специализированных магазинах, проверять срок годности, целостность упаковки и наличие инструкции.

Также важно выбирать безопасную площадку для запуска, соблюдать дистанцию и строго следовать инструкции. Пиротехнику запрещено использовать в помещениях, на балконах, крышах, а также вблизи опасных объектов и при неблагоприятной погоде.