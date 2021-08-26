В Татарстане может появиться профсоюз самозанятых

В республике прорабатывают возможность объединения зарегистрированных самозанятых в отдельный профсоюз. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» рассказала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичёва.

Она отметила, что взаимодействие с самозанятыми активизировалось с началом пандемии.

«В начале пандемии к нам поступало много обращений от самозанятых, в том числе по вопросам кредитования и защиты социально-трудовых прав. Мы работаем с ними при содействии Торгово-промышленной палаты РТ и Трудовой инспекции», – объяснила Кузьмичёва.

По ее словам, дополнительную защиту прав самозанятых могло бы обеспечить их объединение в отдельный профсоюз – такие планы уже есть.

«Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, чтобы объединить самозанятых для защиты их трудовых интересов. Пока процесс на этапе консультаций, но в целом мы к этому идем», – заключила Елена Кузьмичёва.