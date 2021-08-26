Елена Кузьмичёва: «Идет рост цен – значит, должна расти и заработная плата»

Елена Кузьмичева / Фото: © Рамиль Гали, ИА «Татар-информ»

Про отношение к вакцинации работников: «Другого пути у нас нет»

— Елена Ивановна, в Татарстане набирает обороты вакцинация от коронавируса. На днях несколько крупных предприятий получили постановления санитарных врачей о стопроцентной вакцинации от Covid-19. Профсоюзы поддерживают это решение? Какова ваша позиция по этому поводу?

— Это актуальный вопрос, и у профсоюзов есть по нему совершенно четкая позиция: вакцинация должна быть. Потому что другого пути для создания коллективного иммунитета нет. Мы ведем разъяснительную работу с трудовыми коллективами по этому вопросу, чтобы люди понимали необходимость прививки.

— В социальных сетях начала мелькать информация, что на некоторых предприятиях за отказ от вакцинации грозят лишить премий. Поступали ли к вам подобные жалобы и обращения?

«Лишить премии за отсутствие вакцинации невозможно, это не предусмотрено никакими нормативными актами и является нарушением Трудового кодекса»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

— Вакцинация нужна, но принуждения к этому шагу быть не должно. К нам жалоб от работников о том, что их лишают премий за невакцинирование, не поступало. Вообще лишить премии за отсутствие вакцинации невозможно, это не предусмотрено никакими нормативными актами и является нарушением Трудового кодекса. Ведь премия — это стимулирующая выплата, ее получение связано с конкретными условиями на каждом предприятии.

Об изменениях в пандемию: «На первый план вышли вопросы удаленки»

— Как вообще изменилась структура жалоб и обращений в профсоюзную организацию в период пандемии коронавируса?

— Уже больше года мы находимся в этом новом режиме пандемии. И начался он с введения в стране режима нерабочих дней, в этот период в Федерацию профсоюзов поступало большое количество звонков. Только за первые три месяца с начала пандемии от граждан пришло более 2 тыс. обращений, причем не только от членов профсоюза, но и от самих работодателей.

Люди спрашивали, как работать в это непонятное время. Также интересовались процедурой перевода работников на удаленный режим работы и оплатой такого труда. Поэтому мы перестроили свою работу под новые условия, не характерные для профсоюзов. Речь о том, что мы всегда взаимодействовали очно и сложно было представить профсоюзную деятельность в удаленном формате. Тем не менее мы это сделали – через создание прямой линии и использование интернета.

В то же время подчеркну – системные предприятия республики, которые являются промышленными гигантами, в силу своей специфики просто не могли перейти на дистанционный формат. Как на удаленке может работать сборочный конвейер автозавода или цех химического производства? Это просто невозможно. Поэтому отсюда поступало множество обращений работников и работодателей об обеспечении средствами индивидуальной защиты, необходимой для продолжения их функционирования. Наши уполномоченные по охране труда почти ежедневно посещали предприятия и фиксировали соблюдение необходимых условий.

Про травматизм: «Несчастных случаев на производстве становится меньше»

— Как изменился уровень производственного травматизма за период пандемии, учитывая, что многие сотрудники перешли на дистанционку? Каков уровень производственного травматизма в республике сейчас?

— К сожалению, полностью избежать производственного травматизма в период пандемии не удалось. Наши уполномоченные по охране труда выезжали на предприятия и разбирались с каждым таким случаем. Мы также ведем активную работу по предотвращению травматизма на рабочих местах, чтобы таких историй было как можно меньше.

За первое полугодие 2021 года в республике в целом зафиксировано 154 несчастных случая на производстве. Если сравнивать эти цифры с предыдущими годами, то мы видим их снижение.

За первое полугодие 2021 года в республике в целом зафиксировано 154 несчастных случая на производстве

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Зарплатный вопрос: «Индексация оплаты труда должна быть в коллективном договоре»

— По данным Нацбанка РТ, в июне 2021 года инфляция в Татарстане составила около 7%. Поспевает ли за инфляцией заработная плата на предприятиях? На ваш взгляд, реальные доходы сотрудников упали? Если да, то насколько?

— Мы видим, что идет рост цен. А значит, должна расти и заработная плата. Сейчас в Татарстане минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) выше, чем в среднем по России. Также мы говорим о том, что в коллективных договорах предприятий обязательным пунктом должна быть индексация зарплат.

Сейчас мы обсуждаем с нашим блоком партнеров-работодателей вопрос о повышении МРОТ на 2022 год. К этому соглашению обязаны присоединиться все работодатели, чтобы на рынке не было зарплат ниже этой величины. Подчеркну – в сумму МРОТ не входят различные надбавки за вредное производство, дополнительный выход на работу, переработки и т.д.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы рост зарплат компенсировал увеличение цен на прилавках магазинов. Если предприятие отказывается устанавливать утвержденный МРОТ, оно должно предоставить экономическое обоснование такого шага. Мы периодически выявляем такие случаи вместе с Минтрудом РТ и республиканской прокуратурой. После выявления нарушения работодателя обязывают пересчитать зарплату и выплатить недостающие деньги работникам.

«Ежегодно величина зарплатных долгов в нашей республике показывает снижение»

Фото: © ИА «Татар-информ»

— Профсоюзы РТ отслеживают ситуацию по задолженности перед работниками. Какова сумма долгов на сегодняшний день и как вы с ней работаете? Долг сокращается или растет?

— Задержки зарплат на предприятиях есть. По данным на 1 августа 2021 года, общая сумма зарплатных долгов в республике составляет 48 млн рублей. Работает межведомственная комиссия по погашению долгов по зарплате. Благодаря ее работе эта сумма постепенно снижается.

И в целом ежегодно величина зарплатных долгов в нашей республике показывает снижение. На этот тренд не смогла повлиять даже пандемия, несмотря на все сопутствующие экономические сложности.

«Молодежь активно вступает в профсоюзы»

— Традиционно профсоюзы ассоциируются с крупными предприятиями страны, которые сохранились еще с советских времен. А что насчет новых отраслей экономики? Насколько активно там появляются профсоюзные ячейки?

— Появление профсоюзных движений на новых предприятиях — это вопрос социального партнерства. Действительно, исторически сложилось так, что наиболее сильные профсоюзные организации действуют на наших крупных системных предприятиях. Но и на вновь создающихся предприятиях достаточно активно формируются первичные профсоюзные ячейки. Только за прошлый год у нас было создано 80 новых первичных организаций.

Люди активно вступают в профсоюзы. И среди новых организаций порядка 60% их членов — это представители молодежи. Они делают это осознанно, понимая необходимость защиты своих трудовых прав. Если говорить в целом, то татарстанские профсоюзы — вторые по численности после Москвы. В наших рядах состоят почти 800 тыс. человек, из них 37% — молодежь.

«У нас есть немало примеров, когда через суд мы добивались восстановления людей на работе»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

— Вы упомянули молодежь, но многие из них не понимают, зачем нужны профсоюзы в современном обществе. Как вы доносите свои идеи до новых поколений наших граждан?

— Мы регулярно приходим в школы и рассказываем детям об истории и целях профсоюзного движения в России. Да, трудовые отношения в современном мире заметно отличаются от тех, что были во времена зарождения профсоюзов. Но суть нашей работы осталась прежней — защита прав трудящихся, этот вопрос продолжает быть актуальным во все времена.

Отстаивать свои права всегда проще не в одиночку, а вместе с коллективом. Профсоюзы дают работникам доступ к высококвалифицированным юристам, которые в случае проблем с работодателем помогают их эффективно решать. У нас есть немало примеров, когда через суд мы добивались восстановления людей на работе, пресекали другие нарушения по отношению к работникам.

Про самозанятых: «Работаем над их объединением в профсоюз»

— В республике зарегистрировано большое количество самозанятых. Вы с ними работаете?

— Да, конечно. В начале пандемии к нам поступало много обращений от самозанятых, в том числе по вопросам кредитования и защиты социально-трудовых прав. Мы работаем с ними при содействии Торгово-промышленной палаты РТ, Трудовой инспекции, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«К нам поступало много обращений от самозанятых, в том числе по вопросам кредитования и защиты социально-трудовых прав»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

— Есть ли в планах создание их профсоюза?

— Есть. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, чтобы объединить самозанятых для защиты их трудовых интересов. Пока процесс на этапе консультаций, но в целом мы к этому идем.

— Спасибо за интервью!