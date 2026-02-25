news_header_top
Общество 25 февраля 2026 13:40

В Татарстане молодые специалисты лесного хозяйства получают выплаты до 500 тыс. рублей

Привлечение молодых специалистов в лесное хозяйство – стратегическая задача Минлесхоза РТ. О поддержке молодых специалистов в интервью «Татар-информу» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«С 2025 года благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова увеличен размер единовременных выплат для молодых специалистов, которые приходят работать в наши учреждения. Теперь выплаты достигают 300 и 500 тыс. рублей. Право на такую поддержку имеют выпускники профильных учебных заведений, которые обязуются проработать у нас минимум три года», – сообщил он.

По данным Кузюрова, в Минлесхозе РТ выстроена системная работа с молодежью. В регионе развивается движение школьных лесничеств, проводятся лекции и практические занятия для студентов, ознакомительные экскурсии в лесничества и лесхозы. Еще одна эффективная мера – заключение целевых договоров между лесничествами, лесхозами и выпускниками общеобразовательных учреждений на обучение в Лубянском лесотехническом колледже и Казанском государственном аграрном университете с последующим трудоустройством.

Подробнее о законодательных новшествах в лесной отрасли в 2026 году, выплатах для молодежи, использовании дронов для выявления нарушителей читайте в интервью Кузюрова «Татар-информу».

Равиль Кузюров: Поправки в Лесной кодекс по инициативе РТ дадут экономический эффект
#равиль кузюров #лесное хозяйство #выплаты
