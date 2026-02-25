Равиль Кузюров: Поправки в Лесной кодекс по инициативе РТ дадут экономический эффект

О законодательных новшествах в лесной отрасли в 2026 году, выплатах в полмиллиона рублей для молодежи, использовании дронов для выявления нарушителей в интервью «Татар-информу» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.





Равиль Кузюров: «Законодатели нашли разумный баланс между потребностями развития инфраструктуры и защитой наших лесов»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Расчетная лесосека используется в среднем на 34%»

– Равиль Афраимович, Минлесхоз Татарстана совместно с Минприроды России разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», который был принят в прошлом году. Он предусматривает увеличение объемов рубки спелых и перестойных лесных насаждений. Почему этот закон важен для республики, какие проблемы он поможет решить?

– С 2007 года Лесной кодекс России лишил наши лесхозы права проводить сплошные и выборочные рубки в спелых и перестойных насаждениях. До сих пор такие рубки могли проводить только арендаторы, малый и средний бизнес или граждане для собственных нужд. А у нас в Татарстане в аренду под заготовку древесины передано всего лишь 55 тысяч гектаров – это 5% от площади земель лесного фонда. Основные работы в лесу проводят именно лесхозы.

Ежегодно допустимый объем изъятия древесины в республике составляет 2,2 млн кубических метров. Однако на практике расчетная лесосека используется в среднем на 34%, а по спелым и перестойным насаждениям – всего на 25%. Эти цифры наглядно показывают, сколько у нас накопилось спелых и перестойных насаждений.

Новый закон позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес, повысить уровень пожарной безопасности и освободить участки для посадки лесных культур. Кроме того, он даст экономический эффект. Законопроект позволит укрепить финансовую устойчивость лесхозов, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что будет способствовать дальнейшему развитию лесного хозяйства республики. И, наконец, самое главное – мы сможем обеспечить эффективное и непрерывное использование лесных ресурсов. Ведь лес – наше общее достояние, которое требует грамотного управления.

– Как изменится работа лесхозов в связи с этим законодательным новшеством в этом году?

– В настоящее время необходимо дождаться постановления Правительства России, которое детализирует механизмы реализации закона. Создана рабочая группа с участием сотрудников Рослесхоза, его территориальных органов и отдельных подведомственных организаций, региональных лесных ведомств, в том числе Министерства лесного хозяйства Татарстана, задача которой – разработка проекта порядка и дальнейший мониторинг реализации его положений.

В целом у нас есть вся необходимая специализированная техника, оборудование и профессиональные кадры. Как только будут утверждены все нормативные акты, мы сразу приступим к работе.

«Новый закон позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес, повысить уровень пожарной безопасности и освободить участки для посадки лесных культур» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Экспертиза проектов освоения лесов ускорена до 8 рабочих дней»

– Какие еще законодательные новшества в лесной отрасли вступят в силу в 2026 году?

– В 2026 году нас ждет ряд нововведений в лесном законодательстве. Расскажу о некоторых из них.

Во-первых, внесены уточнения по использованию лесов для гидротехнических сооружений. Теперь четко определены случаи такого использования, установлено, что лесные участки будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Ранее данная норма распространялась на физических лиц. Также использование лесов для этих целей будет возможно, если размещение объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения. Ранее документы территориального планирования не требовались.

Во-вторых, для специалистов, осуществляющих отвод и таксацию (учет, – прим. Т-и) лесосек, стало удобнее проходить аттестацию – теперь заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг. И что особенно порадует арендаторов и лесопользователей – ускорена процедура экспертизы проектов освоения лесов. Срок сократился – с 10 до 8 рабочих дней.

– Расскажите, в чем суть новых правил, вступивших в силу с 1 января 2026 года, направленных на систематизацию и упрощение процедуры проведения изысканий в лесах.

– Появилась понятная система. Все, кто хочет проводить изыскания, должны либо оформить лесной участок в аренду, либо, если не запланирована рубка лесных насаждений, получить специальное разрешение в Министерстве лесного хозяйства республики. Предусмотрена возможность использования механизмов сервитута или публичного сервитута. Важно, что аренда для этих целей оформляется на срок до одного года – это оптимально для большинства изыскательских работ.

Законодатели нашли разумный баланс между потребностями развития инфраструктуры и защитой наших лесов. С одной стороны, мы понимаем, что изыскания необходимы для строительства важных объектов – дорог, линий электропередач, газопроводов, а с другой – эта деятельность становится более прозрачной и контролируемой. В целом новые правила упрощают и ускоряют начало изыскательских работ.

«Подготовка к пожароопасному сезону в лесах идет полным ходом. Мы разработали сводный план тушения лесных пожаров на территории республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обычно пожароопасный сезон в лесах Татарстана открывается в середине апреля»

– Когда начнется новый пожароопасный сезон в Татарстане?

– По статистическим данным, обычно пожароопасный сезон в лесах Татарстана открывается в середине апреля. В этом году, учитывая обилие снега, полагаем, что снежный покров будет сходить в соответствии с климатической нормой или, возможно, с небольшой задержкой.

– Какая подготовительная работа сейчас ведется?

– Подготовка к пожароопасному сезону в лесах идет полным ходом. Мы разработали сводный план тушения лесных пожаров на территории республики. Это наш главный стратегический документ. Параллельно ведется подготовка техники, противопожарного оборудования на лесопожарных станциях, закупается инвентарь, запчасти, создается запас горюче-смазочных материалов.

Мы определили состав лесопожарных формирований. Сейчас работаем над заключением контракта на авиационное патрулирование лесов. Утвердили все маршруты авиационного и наземного патрулирования лесного фонда. Особое внимание уделяем профилактике. Начали активную разъяснительную работу с населением, наши специалисты участвуют в сходах граждан сельских поселений, где рассказывают о правилах пожарной безопасности в лесах. Конечно, люди – наш главный ресурс. В первом квартале специалисты пройдут обучение по программе «Тактика и техника тушения лесных пожаров».

«В настоящее время авиапарк беспилотных авиационных систем в ведении Министерства лесного хозяйства РТ составляет 37 единиц» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дроны помогают в выявлении нарушений лесного законодательства»

– Все ли лесхозы обеспечены беспилотниками, как используете их в своей работе для мониторинга ситуации в лесах?

– В настоящее время авиапарк беспилотных авиационных систем в ведении Министерства лесного хозяйства РТ составляет 37 единиц. Мы обеспечили ими 28 лесопожарных станций, которые входят в состав нашего Лесопожарного центра и лесхозов. Также дроны есть у ряда лесничеств.

Беспилотники позволяют эффективнее выполнять задачи по мониторингу состояния земель лесного фонда. С их помощью можно оперативно выявлять очаги возгораний и следить за развитием ситуации. Также дроны помогают в выявлении нарушений лесного законодательства и очагов болезней леса.

– Какие работы будут проведены в 2026 году в Татарстане по нацпроекту «Экологическое благополучие»?

– В 2026 году в республике запланированы работы в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Основной акцент сделан на лесовосстановление. Мы планируем провести работы на площади 2550 га, в том числе в рамках национального проекта на 1,2 тыс. га. Еще одно направление – заготовка семян лесных растений. Плановый объем – не менее 11,5 тонны.

Особое внимание уделим уходу за объектами лесного семеноводства, такие работы планируются на 488 га. Эта работа – залог эффективного лесовосстановления на годы вперед. Также мы планируем перевести в земли, на которых расположены леса, лесные культуры на площади 1,5 тыс. га. И, конечно, продолжим техническое перевооружение – закупим лесокультурную и лесопожарную технику.

«В этом году помимо основных работ по национальному проекту у нас запланирована закладка защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и других землях» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Татарстане высаживаются саженцы ели, сосны, лиственницы, дуба, березы и ясеня»

– Какие работы по лесовосстановлению еще запланированы в этом году?

– В этом году помимо основных работ по национальному проекту у нас запланирована закладка защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и других землях. Эти лесополосы очень важны – они защищают поля от эрозии, задерживают снег зимой, сохраняют влагу в почве и служат естественным барьером для ветров. Точные объемы этих работ мы определим немного позже.

Кроме того, запланировано компенсационное лесовосстановление на площади 250 га. Эти работы будут выполнены арендаторами, использующими леса для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, гидротехнических сооружений, а также строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Согласно законодательству, они обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений. Это касается и тех, кто обратится с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка.

– Какие лесные культуры высаживаются в Татарстане?

– В Татарстане высаживаются саженцы основных лесообразующих пород – ели, сосны, лиственницы, дуба, березы и ясеня. При выборе лесных пород мы опираемся на научный подход. Те породы, которые высаживаются, адаптированы к нашим климатическим условиям. Мы постоянно изучаем возможности расширения видового разнообразия, но делать это нужно осторожно.

К примеру, в последние годы ведутся работы по размножению in vitro клонов триплоидной осины на базе лаборатории учебно-опытного Сабинского лесхоза. Эта разновидность осины демонстрирует исключительную устойчивость к грибковым заболеваниям, ускоренный рост и высокую адаптивность к различным условиям произрастания.

– Каким болезням подвержены наши леса? Что делается в этом направлении?

– Если говорить о болезнях, то ситуация достаточно благополучная – лишь около 1% лесных насаждений поражены заболеваниями. Чаще всего встречаются бактериальные заболевания, гниль стволов, вызванная трутовыми грибами, а также губка корневая и рак смоляной. Каждый год наши специалисты проводят лесопатологические обследования. По их результатам проводим санитарно-оздоровительные мероприятия.

«Мы часто сталкиваемся с нарушениями правил санитарной безопасности, когда происходит загрязнение лесов мусором, сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами» Фото: © «Татар-информ»

«Профилактические мероприятия пройдут с использованием мобильного приложения «Инспектор»

– Какие нарушения чаще всего фиксируете в лесах Татарстана?

– Мы часто сталкиваемся с нарушениями правил санитарной безопасности. Это те ситуации, когда происходит загрязнение лесов мусором, сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами. Также часто встречаются нарушения правил использования лесов со стороны арендаторов.

– Как будет вестись профилактическая работа в этом году? Какие технические новшества будете использовать?

– Министерством лесного хозяйства РТ уделяется особое внимание профилактической работе. Мы делаем упор на предупреждение нарушений. Запланированы профилактические визиты, консультации, информирование, объявление предостережений и другие мероприятия. Часть профилактических мероприятий будет проведена дистанционно с использованием мобильного приложения «Инспектор».

– Как проходит цифровизация лесной отрасли. Какие инновационные проекты запущены в Татарстане?

– За последние шесть лет в республике велась активная работа по цифровой трансформации лесного комплекса. Мы создали геоинформационную систему лесного фонда РТ. Это портал, где собраны все данные о лесном фонде: границы участковых лесничеств, кварталов и выделов, категории защитных лесов, запасы древесины. Любой специалист может быстро получить нужную информацию. Разработан сервис мониторинга и контроля состояния лесного фонда на основе данных дистанционного зондирования. Он дает оперативную информацию о лесах с помощью космических средств и съемочной аппаратуры, позволяет автоматизировать учет и управление зелеными ресурсами, своевременно выявлять незаконные рубки деревьев, выгоревшие участки, незаконно возведенные здания и строения.

Введена учетная система лесного комплекса Татарстана. Разработана цифровая база данных о землях лесного фонда. Она представляет собой единый цифровой источник, где есть информация обо всех лесах республики, и содержит 732 слоя. Кроме данных о границах лесничеств есть сведения об участках, находящихся в аренде, бессрочном и безвозмездном пользовании, пересечениях с другими землями.

Оцифрованы все 14 государственных услуг. В прошлом году заработала Федеральная государственная информационная система лесного комплекса. Это цифровая платформа, в которой объединены государственные услуги, сведения государственного лесного реестра, актуальные данные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, учета древесины и информация о сделках с ней.

«Я бы не сказал, что мы испытываем острый кадровый дефицит, но определенные потребности, конечно, есть» Фото: © «Татар-информ»

«Не хватает трактористов, вальщиков и мастеров леса»

– Испытывает ли лесная отрасль Татарстана кадровый дефицит и каков средний возраст сотрудников? Какие специалисты нужны в районах?

– На сегодняшний день в лесной отрасли работает около 2,5 тыс. человек, в целом штат укомплектован. Я бы не сказал, что мы испытываем острый кадровый дефицит, но определенные потребности, конечно, есть.

Средний возраст наших сотрудников составляет 43 года. Как и везде, у нас есть некоторая текучка – кто-то уходит в декрет или на пенсию, кто-то решает сменить сферу деятельности. Критического старения кадров мы не наблюдаем. В районах больше всего нужны специалисты рабочих профессий. Не хватает трактористов, вальщиков леса, требуются и мастера леса, лесные инспекторы.

– Каков размер средней зарплаты у специалистов лесной отрасли в Татарстане? Планируется ли повышение в этом году?

– По итогам 2025 года средняя заработная плата работников лесного хозяйства Татарстана составила 55,5 тыс. рублей. В этом году рост средней заработной платы ожидается в среднем на 10%. Безусловно, вопрос заработных плат в отрасли является актуальным. Мы рассчитываем, что с началом реализации федерального закона, о котором говорили вначале, увеличатся объемы заготовки и реализации древесины, за счет чего будет существенно увеличен фонд оплаты труда.

– Какие меры господдержки получают молодые специалисты? Как привлекаете молодых специалистов в отрасль?

– Привлечение молодых специалистов в лесное хозяйство – стратегическая задача, поэтому мы активно работаем в этом направлении. С 2025 года благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова увеличен размер единовременных выплат для молодых специалистов, которые приходят работать в наши учреждения. Теперь выплаты достигают 300 и 500 тыс. рублей. Право на такую поддержку имеют выпускники профильных учебных заведений, которые обязуются проработать у нас минимум три года.

У нас выстроена целая система работы с молодежью. Мы развиваем движение школьных лесничеств, проводим лекции и практические занятия для студентов, ознакомительные экскурсии в лесничества и лесхозы, чтобы ребята могли своими глазами увидеть, как работает лесное хозяйство. Еще одна эффективная мера – заключение целевых договоров между лесничествами, лесхозами и выпускниками общеобразовательных учреждений на обучение в Лубянском лесотехническом колледже, Казанском государственном аграрном университете с последующим трудоустройством.