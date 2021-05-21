В Татарстане могут увеличить число площадок для убоя жертвенных животных в Курбан-байрам

Для празднования Курбан-байрама в Татарстане могут увеличить количество площадок для убоя жертвенных животных. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На сегодня в Татарстане имеется 50 официальных площадок для убоя жертвенных животных, в том числе 17 — в Казани. Эти цифры могут измениться», — сказал спикер.

Мотыгуллин добавил, что перед ввозом животных необходимо обустроить места для их содержания и площадки для убоя. В местах для содержания следует организовать водопой, а также обеспечить кормление.

Он уточнил, что площадки для убоя животных должны иметь твердое покрытие. Кроме того, необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для сбора крови и органических отходов. В местах убоя нужно предусмотреть наличие дезинфицирующих средств.

«К убою допускаются только здоровые животные. Места убоя после окончания мероприятия необходимо продезинфицировать. Эту работу выполняют ветеринарные службы. Для этого у нас все необходимое оборудование имеется. На всех площадках в дни праздника будут работать ветеринарные специалисты. Для желающих сдать мясо социальным учреждениям они проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарно-сопроводительные документы. Эти учреждения без таких документов мясо не принимают», — отметил замначальника управления.

Мотыгуллин также назвал основные требования к ввозу скота в республику. Регион, из которого осуществляется ввоз, должен быть благополучным по инфекционным болезням животных; ввоз должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии, для чего заранее направляется запрос; на каждую партию ввозимого скота должен быть оформлен ветеринарно-сопроводительный документ; после ввоза нужно известить ветеринарную службу района или города. Кроме того, животные должный пройти карантин.

«В прошлом году в дни празднования Курбан-байрама на площадках было забито более 15 тыс. жертвенных животных, в том числе в Казани — 4 681 животное. Только из Казани в 2020 году было вывезено 46 тонн биологических отходов. И только в столице Татарстана продезинфицировано 8620 кв. метров», — заметил спикер.

По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгения Иванова, с каждым годом количество жертвенных животных увеличивается.

«Ежегодно в местах, где проводятся жертвоприношения, дежурят ветеринарные врачи и инспекторы Управления Россельхознадзора. Сегодня пока нельзя сказать точно, сколько животных будет завезено. При ввозе животного с нашим управлением нужно согласовать маршрут передвижения, указать количество голов, которое планируется завезти. Ближе к празднику у нас будет более точная цифра», — подчеркнул он.

Один из главных мусульманских праздников, Курбан-байрам, в этом году будет праздноваться 20 июля.