В Татарстане могут повыситься цены на мед

В Татарстане в этом году, по информации пчеловодов, цены на разные виды меда могут повыситься. Об этом сообщил «Татар-информу» заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

«Цену на мед формирует рынок, то есть они зависят от конъюнктуры рынка и контингента, который имеется на этом рынке, от того, какая есть замена этому продукту. Поэтому цены на мед зависят от спроса и предложения. Если его много, то цены не растут, если его мало, то могут вырасти», – пояснил спикер.

Он отметил, что пчеловоды Татарстана в основном реализуют произведенный мед на рынках, ярмарках, а также «по-знакомству».

«Реализация за пределами республики, в другие страны требует определенных ветеринарных процедур, затрат и времени. Есть высокая конкуренция по ценам на мед, действуют экспортные пошлины», – подчеркнул Гатауллин.

Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа» «Сократить гибель пчел и улучшить породу: о чем будет программа пчеловодства в Татарстане».